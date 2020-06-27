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Pasadena, CA
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68 N Allen Ave Unit 10
Last updated August 6 2019 at 7:45 AM

68 N Allen Ave Unit 10

68 N Allen Ave · No Longer Available
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Location

68 N Allen Ave, Pasadena, CA 91106
Lamanda Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
courtyard
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 68 N Allen Ave Unit 10 have any available units?
68 N Allen Ave Unit 10 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pasadena, CA.
How much is rent in Pasadena, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pasadena Rent Report.
What amenities does 68 N Allen Ave Unit 10 have?
Some of 68 N Allen Ave Unit 10's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 68 N Allen Ave Unit 10 currently offering any rent specials?
68 N Allen Ave Unit 10 is not currently offering any rent specials.
Is 68 N Allen Ave Unit 10 pet-friendly?
No, 68 N Allen Ave Unit 10 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pasadena.
Does 68 N Allen Ave Unit 10 offer parking?
Yes, 68 N Allen Ave Unit 10 offers parking.
Does 68 N Allen Ave Unit 10 have units with washers and dryers?
Yes, 68 N Allen Ave Unit 10 offers units with in unit laundry.
Does 68 N Allen Ave Unit 10 have a pool?
No, 68 N Allen Ave Unit 10 does not have a pool.
Does 68 N Allen Ave Unit 10 have accessible units?
No, 68 N Allen Ave Unit 10 does not have accessible units.
Does 68 N Allen Ave Unit 10 have units with dishwashers?
Yes, 68 N Allen Ave Unit 10 has units with dishwashers.
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