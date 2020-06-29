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330 South MENTOR Avenue
Last updated December 17 2019 at 7:25 AM

330 South MENTOR Avenue

330 South Mentor Avenue · No Longer Available
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Location

330 South Mentor Avenue, Pasadena, CA 91106
South Lake

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
pool
pool table
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
courtyard
parking
pool
pool table
bbq/grill
hot tub
sauna
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 330 South MENTOR Avenue have any available units?
330 South MENTOR Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pasadena, CA.
How much is rent in Pasadena, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pasadena Rent Report.
What amenities does 330 South MENTOR Avenue have?
Some of 330 South MENTOR Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 330 South MENTOR Avenue currently offering any rent specials?
330 South MENTOR Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 330 South MENTOR Avenue pet-friendly?
No, 330 South MENTOR Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pasadena.
Does 330 South MENTOR Avenue offer parking?
Yes, 330 South MENTOR Avenue offers parking.
Does 330 South MENTOR Avenue have units with washers and dryers?
No, 330 South MENTOR Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 330 South MENTOR Avenue have a pool?
Yes, 330 South MENTOR Avenue has a pool.
Does 330 South MENTOR Avenue have accessible units?
No, 330 South MENTOR Avenue does not have accessible units.
Does 330 South MENTOR Avenue have units with dishwashers?
Yes, 330 South MENTOR Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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