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Orange, CA
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506 E Almond Avenue
Last updated August 24 2019 at 7:17 AM

506 E Almond Avenue

506 East Almond Avenue · No Longer Available
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Location

506 East Almond Avenue, Orange, CA 92866

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
fire pit
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
fire pit
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 506 E Almond Avenue have any available units?
506 E Almond Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 506 E Almond Avenue have?
Some of 506 E Almond Avenue's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 506 E Almond Avenue currently offering any rent specials?
506 E Almond Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 506 E Almond Avenue pet-friendly?
Yes, 506 E Almond Avenue is pet friendly.
Does 506 E Almond Avenue offer parking?
Yes, 506 E Almond Avenue offers parking.
Does 506 E Almond Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 506 E Almond Avenue offers units with in unit laundry.
Does 506 E Almond Avenue have a pool?
No, 506 E Almond Avenue does not have a pool.
Does 506 E Almond Avenue have accessible units?
No, 506 E Almond Avenue does not have accessible units.
Does 506 E Almond Avenue have units with dishwashers?
Yes, 506 E Almond Avenue has units with dishwashers.
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