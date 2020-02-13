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Orange, CA
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414 N Clark Street
Last updated May 29 2020 at 11:08 AM

414 N Clark Street

414 North Clark Street · No Longer Available
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Location

414 North Clark Street, Orange, CA 92868

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
UPDATED, SPACIOUS AND CHARMING TWO BEDROOM CONDO LOCATED NEAR OLD TOWNE ORANGE. END UNIT WITH NOBODY ABOVE OR BELOW.. CLOSE TO CHAPMAN UNIVERSITY, ORANGE CIRCLE, TRAIN STATION AND ALL THIS COMMUNITY HAS TO OFFER! . UPDATED KITCHEN WITH QUARTZ COUNTERTOPS, STAINLESS RANGE AND DISHWASHER WITH REFRIGERATOR INCLUDED. DINING AREA WITH SLIDER DOOR THAT LEADS TO LOVELY PATIO. BOTH ROOMY BEDROOMS UPSTAIRS HAVE LARGE CLOSETS. MASTER HAS BALCONY. DETACHED ONE CAR GARAGE AND PLENTY OF EXTRA PARKING. HOA SWIMMING POOL AND OUTDOOR DINING & BBQ AREA.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 414 N Clark Street have any available units?
414 N Clark Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 414 N Clark Street have?
Some of 414 N Clark Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 414 N Clark Street currently offering any rent specials?
414 N Clark Street is not currently offering any rent specials.
Is 414 N Clark Street pet-friendly?
No, 414 N Clark Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 414 N Clark Street offer parking?
Yes, 414 N Clark Street offers parking.
Does 414 N Clark Street have units with washers and dryers?
No, 414 N Clark Street does not offer units with in unit laundry.
Does 414 N Clark Street have a pool?
Yes, 414 N Clark Street has a pool.
Does 414 N Clark Street have accessible units?
No, 414 N Clark Street does not have accessible units.
Does 414 N Clark Street have units with dishwashers?
Yes, 414 N Clark Street has units with dishwashers.
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