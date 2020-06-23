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Newport Beach, CA
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260 CAGNEY LANE 319
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

260 CAGNEY LANE 319

260 Cagney Ln · No Longer Available
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Location

260 Cagney Ln, Newport Beach, CA 92663

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
tennis court
PENTHOUSE, BEAUTIFUL THREE BEDROOM, TWO BATH WITH FAMILY ROOM, DINNING ROOM AND LIVING ROOM. ALL REDONE. GREENBELT VIEWS.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 260 CAGNEY LANE 319 have any available units?
260 CAGNEY LANE 319 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 260 CAGNEY LANE 319 have?
Some of 260 CAGNEY LANE 319's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 260 CAGNEY LANE 319 currently offering any rent specials?
260 CAGNEY LANE 319 isn't currently offering any rent specials.
Is 260 CAGNEY LANE 319 pet-friendly?
No, 260 CAGNEY LANE 319 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 260 CAGNEY LANE 319 offer parking?
No, 260 CAGNEY LANE 319 does not offer parking.
Does 260 CAGNEY LANE 319 have units with washers and dryers?
Yes, 260 CAGNEY LANE 319 offers units with in unit laundry.
Does 260 CAGNEY LANE 319 have a pool?
Yes, 260 CAGNEY LANE 319 has a pool.
Does 260 CAGNEY LANE 319 have accessible units?
No, 260 CAGNEY LANE 319 does not have accessible units.
Does 260 CAGNEY LANE 319 have units with dishwashers?
No, 260 CAGNEY LANE 319 does not have units with dishwashers.
Does 260 CAGNEY LANE 319 have units with air conditioning?
No, 260 CAGNEY LANE 319 does not have units with air conditioning.
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