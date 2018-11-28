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Newport Beach, CA
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123 Via Florence
Last updated June 5 2019 at 6:06 AM

123 Via Florence

123 via Florence · No Longer Available
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Location

123 via Florence, Newport Beach, CA 92663
Lido Isle

Amenities

dishwasher
garage
gym
pool
ceiling fan
playground
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
courtyard
elevator
gym
parking
playground
pool
garage
media room
tennis court
BREATHTAKING TO BEHOLD, THIS CLASSIC ITALIAN VILLA IS EMBELLISHED IN THE FINEST MATERIALS AND AUTHENTIC FINISHES TRANSPORTED FROM ITALY - FROM VENETIAN PLASTER TO CARVED ITALIAN LIMESTONE AND ANTIQUE WALNUT FINISHES. DESIGNED BY RENOWNED ARCHITECT JOHN O'NEIL AND COMPLETED IN 2005. THE STUNNING THREE LEVELS HOME FEATURES A GRAND SALON WITH FIREPLACE, A GOURMET KITCHEN, FORMAL DINING ROOM WITH TEMPERATURE CONTROLLED WINE CELLAR WALL, A LARGE HOME THEATER, A BEAUTIFUL AND ROMANTIC MASTER BEDROOM SUITE, TWO ADDITIONAL BEDROOM SUITES, A FORMAL OFFICE, A LARGE GYM, AN ELEVATOR SERVICING ALL THREE LEVELS AND A SPACIOUS THREE-CAR GARAGE. THE GYM AND THE OFFICE ARE INCLUDED IN THE FIVE BEDROOM COUNT. TO ENTERTAIN YOUR GUESTS, A LOVELY COURTYARD GARDEN WITH POOL AND A COVERED LOGGIA WITH A STONE FIREPLACE. THIS MASTERPIECE IS IDEALLY LOCATED AT THE FOOT OF THE PIAZZA LIDO, ONE OF LIDO ISLAND'S MOST DESIRABLE INTERIOR LOCATIONS. THE MANY AMENITIES AVAILABLE TO LIDO ISLAND RESIDENTS INCLUDE A BAY FRONT CLUBHOUSE, YACHT CLUB, MULTIPLE TENNIS COURTS, PRIVATE BEACH, PARKS AND CHILDREN'S PLAYGROUNDS. CLOSE PROXIMITY TO LIDO MARINA VILLAGE, OCEAN AND SOME OF NEWPORT BEACH'S FINEST RESTAURANTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 123 Via Florence have any available units?
123 Via Florence doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 123 Via Florence have?
Some of 123 Via Florence's amenities include dishwasher, garage, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 123 Via Florence currently offering any rent specials?
123 Via Florence is not currently offering any rent specials.
Is 123 Via Florence pet-friendly?
No, 123 Via Florence is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 123 Via Florence offer parking?
Yes, 123 Via Florence offers parking.
Does 123 Via Florence have units with washers and dryers?
No, 123 Via Florence does not offer units with in unit laundry.
Does 123 Via Florence have a pool?
Yes, 123 Via Florence has a pool.
Does 123 Via Florence have accessible units?
No, 123 Via Florence does not have accessible units.
Does 123 Via Florence have units with dishwashers?
Yes, 123 Via Florence has units with dishwashers.
Does 123 Via Florence have units with air conditioning?
No, 123 Via Florence does not have units with air conditioning.
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