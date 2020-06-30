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Mission Viejo, CA
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28265 LAS CASAS
Last updated October 24 2019 at 7:25 AM

28265 LAS CASAS

28265 Las Casas · No Longer Available
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Location

28265 Las Casas, Mission Viejo, CA 92692
Casta del Sol

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
courtyard
gym
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 28265 LAS CASAS have any available units?
28265 LAS CASAS doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mission Viejo, CA.
What amenities does 28265 LAS CASAS have?
Some of 28265 LAS CASAS's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 28265 LAS CASAS currently offering any rent specials?
28265 LAS CASAS is not currently offering any rent specials.
Is 28265 LAS CASAS pet-friendly?
No, 28265 LAS CASAS is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mission Viejo.
Does 28265 LAS CASAS offer parking?
Yes, 28265 LAS CASAS offers parking.
Does 28265 LAS CASAS have units with washers and dryers?
No, 28265 LAS CASAS does not offer units with in unit laundry.
Does 28265 LAS CASAS have a pool?
Yes, 28265 LAS CASAS has a pool.
Does 28265 LAS CASAS have accessible units?
No, 28265 LAS CASAS does not have accessible units.
Does 28265 LAS CASAS have units with dishwashers?
Yes, 28265 LAS CASAS has units with dishwashers.
Does 28265 LAS CASAS have units with air conditioning?
No, 28265 LAS CASAS does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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