744 Pine Ave 10

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Remodeled Studio Next To The Beach! - Property Id: 309383
744 PINE AVE, PRIME LONG BEACH STUDIO IN HISTORIC VINTAGE BUILDING WITH GATED ACCESS ON PINE AVENUE NEAR 6TH STREET. WALK TO OCEAN, AQUARIUM, DOWNTOWN RESTAURANTS AND SHOPPING....THE BUILDING WAS RECENTLY REMODELED... TONE PAINT, STAINLESS STEEL APPLIANCES, WINDOW COVERINGS, FIXTURES. AND COMMUNITY LAUNDRY ROOM.LESS THAN ONE BLOCK FROM BLUE LINE TRANSIT SYSTEM. MUST SEE !!! $1195/MONTH, $800.00/DEPOSIT.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/744-pine-ave-long-beach-ca-unit-10/309383
Property Id 309383
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(RLNE5941244)