All apartments in Long Beach
Find more places like 744 Pine Ave 10.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Long Beach, CA
/
744 Pine Ave 10
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

744 Pine Ave 10

744 Pine Ave · (818) 917-6442
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Long Beach
See all
Saint Mary
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

744 Pine Ave, Long Beach, CA 90813
Saint Mary

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

Studio

Unit Unit 10 · Avail. now

$1,195

Studio · 1 Bath

Report This Listing

Amenities

on-site laundry
pet friendly
recently renovated
stainless steel
refrigerator
Unit Amenities
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
on-site laundry
dogs allowed
Remodeled Studio Next To The Beach! - Property Id: 309383

744 PINE AVE, PRIME LONG BEACH STUDIO IN HISTORIC VINTAGE BUILDING WITH GATED ACCESS ON PINE AVENUE NEAR 6TH STREET. WALK TO OCEAN, AQUARIUM, DOWNTOWN RESTAURANTS AND SHOPPING....THE BUILDING WAS RECENTLY REMODELED... TONE PAINT, STAINLESS STEEL APPLIANCES, WINDOW COVERINGS, FIXTURES. AND COMMUNITY LAUNDRY ROOM.LESS THAN ONE BLOCK FROM BLUE LINE TRANSIT SYSTEM. MUST SEE !!! $1195/MONTH, $800.00/DEPOSIT.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/744-pine-ave-long-beach-ca-unit-10/309383
Property Id 309383

No Dogs Allowed

(RLNE5941244)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 744 Pine Ave 10 have any available units?
744 Pine Ave 10 has a unit available for $1,195 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 744 Pine Ave 10 have?
Some of 744 Pine Ave 10's amenities include on-site laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 744 Pine Ave 10 currently offering any rent specials?
744 Pine Ave 10 is not currently offering any rent specials.
Is 744 Pine Ave 10 pet-friendly?
Yes, 744 Pine Ave 10 is pet friendly.
Does 744 Pine Ave 10 offer parking?
No, 744 Pine Ave 10 does not offer parking.
Does 744 Pine Ave 10 have units with washers and dryers?
No, 744 Pine Ave 10 does not offer units with in unit laundry.
Does 744 Pine Ave 10 have a pool?
No, 744 Pine Ave 10 does not have a pool.
Does 744 Pine Ave 10 have accessible units?
No, 744 Pine Ave 10 does not have accessible units.
Does 744 Pine Ave 10 have units with dishwashers?
No, 744 Pine Ave 10 does not have units with dishwashers.
Interested in 744 Pine Ave 10?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Pacific
230 West 3rd Street
Long Beach, CA 90802
The Linden
434 East 4th Street
Long Beach, CA 90802
1900 Ocean
1900 E Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
Bay Hill Apartments
3801 E Pacific Coast Hwy
Long Beach, CA 90804
Camden Harbor View
40 Cedar Walk
Long Beach, CA 90802
The Current
707 E Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
2065 Locust Ave
2065 Locust Avenue
Long Beach, CA 90806
IMT Gallery 421
421 W Broadway
Long Beach, CA 90802

Similar Pages

Long Beach 1 BedroomsLong Beach 2 Bedrooms
Long Beach Apartments with ParkingLong Beach Pet Friendly Places
Long Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CAAnaheim, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CA
Fullerton, CACosta Mesa, CAOntario, CASanta Monica, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Long BeachBixby ParkCentral Long Beach
Belmont HeightsSaint MaryTraffic Circle
DairySeadip

Apartments Near Colleges

Long Beach City CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-Irvine
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity