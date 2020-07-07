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Long Beach, CA
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3680 FAUST AVENUE - 3680
Last updated December 14 2019 at 2:40 AM

3680 FAUST AVENUE - 3680

3680 Faust Avenue · No Longer Available
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Location

3680 Faust Avenue, Long Beach, CA 90808
South of Conant

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
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(RLNE3960359)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3680 FAUST AVENUE - 3680 have any available units?
3680 FAUST AVENUE - 3680 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 3680 FAUST AVENUE - 3680 have?
Some of 3680 FAUST AVENUE - 3680's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3680 FAUST AVENUE - 3680 currently offering any rent specials?
3680 FAUST AVENUE - 3680 is not currently offering any rent specials.
Is 3680 FAUST AVENUE - 3680 pet-friendly?
No, 3680 FAUST AVENUE - 3680 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 3680 FAUST AVENUE - 3680 offer parking?
No, 3680 FAUST AVENUE - 3680 does not offer parking.
Does 3680 FAUST AVENUE - 3680 have units with washers and dryers?
No, 3680 FAUST AVENUE - 3680 does not offer units with in unit laundry.
Does 3680 FAUST AVENUE - 3680 have a pool?
No, 3680 FAUST AVENUE - 3680 does not have a pool.
Does 3680 FAUST AVENUE - 3680 have accessible units?
No, 3680 FAUST AVENUE - 3680 does not have accessible units.
Does 3680 FAUST AVENUE - 3680 have units with dishwashers?
Yes, 3680 FAUST AVENUE - 3680 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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