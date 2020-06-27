3324 ELM AVENUE #71

Amenities
2 STORY TOWN HOME - 2 BEDROOM, 2 STORY, 2 1/2 BATH, ATTACHED ONE CAR GARAGE
VINYL PLANKS, TILE AND CARPET FLOORING, VERTICAL BLINDS, KITCHEN COMES WITH GRANITE COUNTER TOP, STOVE AND MICROWAVE, WASHER AND DRYER, CENTRAL HEAT, CEILING FANS, CUSTOM BUILT IN WALKING CLOSET, CC CAMERAS INCLUDED, NEWLY INSTALLED 2 PANE ANDERSON WINDOWS
COMMUNITY BBQ AND SPA
700 AND UP FICO
NON SMOKING UNIT
NO PETS
NO SEC 8
NO COSIGNOR
THIS UNIT IS SHOWED BY APPOINTMENT ONLY BY DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285
RENT $2,100
SECURITY DEPT $2,300
APPLICATION FEE $30
No Pets Allowed
(RLNE5106139)