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Long Beach, CA
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3324 ELM AVENUE #71
Last updated September 18 2019 at 10:36 AM

3324 ELM AVENUE #71

3324 Elm Avenue · No Longer Available
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Location

3324 Elm Avenue, Long Beach, CA 90807
California Heights

Amenities

in unit laundry
granite counters
garage
ceiling fan
hot tub
bbq/grill
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
granite counters
in unit laundry
microwave
range
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
hot tub
2 STORY TOWN HOME - 2 BEDROOM, 2 STORY, 2 1/2 BATH, ATTACHED ONE CAR GARAGE
VINYL PLANKS, TILE AND CARPET FLOORING, VERTICAL BLINDS, KITCHEN COMES WITH GRANITE COUNTER TOP, STOVE AND MICROWAVE, WASHER AND DRYER, CENTRAL HEAT, CEILING FANS, CUSTOM BUILT IN WALKING CLOSET, CC CAMERAS INCLUDED, NEWLY INSTALLED 2 PANE ANDERSON WINDOWS
COMMUNITY BBQ AND SPA

700 AND UP FICO
NON SMOKING UNIT
NO PETS
NO SEC 8
NO COSIGNOR

THIS UNIT IS SHOWED BY APPOINTMENT ONLY BY DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285

RENT $2,100
SECURITY DEPT $2,300
APPLICATION FEE $30

No Pets Allowed

(RLNE5106139)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3324 ELM AVENUE #71 have any available units?
3324 ELM AVENUE #71 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 3324 ELM AVENUE #71 have?
Some of 3324 ELM AVENUE #71's amenities include in unit laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3324 ELM AVENUE #71 currently offering any rent specials?
3324 ELM AVENUE #71 is not currently offering any rent specials.
Is 3324 ELM AVENUE #71 pet-friendly?
No, 3324 ELM AVENUE #71 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 3324 ELM AVENUE #71 offer parking?
Yes, 3324 ELM AVENUE #71 offers parking.
Does 3324 ELM AVENUE #71 have units with washers and dryers?
Yes, 3324 ELM AVENUE #71 offers units with in unit laundry.
Does 3324 ELM AVENUE #71 have a pool?
No, 3324 ELM AVENUE #71 does not have a pool.
Does 3324 ELM AVENUE #71 have accessible units?
No, 3324 ELM AVENUE #71 does not have accessible units.
Does 3324 ELM AVENUE #71 have units with dishwashers?
No, 3324 ELM AVENUE #71 does not have units with dishwashers.
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