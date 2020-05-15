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Laguna Niguel, CA
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34 HAVERHILL
Last updated November 12 2019 at 6:19 AM

34 HAVERHILL

34 Haverhill Road · No Longer Available
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Location

34 Haverhill Road, Laguna Niguel, CA 92677
Beacon Hill

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
tennis court
*PRESTIGIOUS BEACON HILL W/PANORAMIC OCEAN VIEW FROM "INSIDE & OUTSIDE" HOUSE - WATCH SETTING SUN, STARS, MOON OVER THE OCEAN FROM YOUR DOWNSTAIRS MASTER SUITE (W/COZY FIREPLACE/RETREAT & LARGE SCREEN TV) & ENJOY THE SAME VIEW FROM GREAT ROOM W/GRANITE FIREPLACE; BOTH MASTER BDRM AND GREAT ROOM OPEN ONTO PATIO WITH LANDSCAPED YARD, HIGHLIGHTING OCEAN VIEW, PALM TREES, FLOWERS GALORE! FORMAL DINING ROOM W/GARDEN ATRIUM ADJOINS UPGRADED KITCHEN W/GRANITE/STONE COUNTERS;BREAKFAST NOOK; TWO BEDROOMS UPSTAIRS SHARE JACK/JILL BATH (ONE LARGE BDRM W/ LARGE DECK/TREETOP VIEW - TENNIS COURTS, 3 COMMUNITY POOLS/SPAS, WALKING TRAILS; CLOSE TO DANA POINT HARBOR.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 34 HAVERHILL have any available units?
34 HAVERHILL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 34 HAVERHILL have?
Some of 34 HAVERHILL's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 34 HAVERHILL currently offering any rent specials?
34 HAVERHILL is not currently offering any rent specials.
Is 34 HAVERHILL pet-friendly?
No, 34 HAVERHILL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 34 HAVERHILL offer parking?
No, 34 HAVERHILL does not offer parking.
Does 34 HAVERHILL have units with washers and dryers?
No, 34 HAVERHILL does not offer units with in unit laundry.
Does 34 HAVERHILL have a pool?
Yes, 34 HAVERHILL has a pool.
Does 34 HAVERHILL have accessible units?
No, 34 HAVERHILL does not have accessible units.
Does 34 HAVERHILL have units with dishwashers?
Yes, 34 HAVERHILL has units with dishwashers.
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