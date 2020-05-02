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Laguna Niguel, CA
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3 Grenada Street
Last updated October 25 2019 at 4:08 AM

3 Grenada Street

3 Grenada Street · No Longer Available
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Location

3 Grenada Street, Laguna Niguel, CA 92677

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
pool
hot tub
WONDERFUL 2 BEDROOM, 2 BATHROOM 2ND LEVEL CONDOMINIUM LOCATED IN CRYSTAL CAY COMMUNITY. WHEN YOU ENTER THERE IS A LARGE GRANITE FIREPLACE & MANTLE, WOOD LAMINATE FLOORING, AND HIGH CEILINGS. OVER THE DINING AREA THERE IS A BEAUTIFUL SKY-LITE & CEILING FAN. THE KITCHEN FEATURES STAINLESS STEEL WHIRLPOOL DISHWASHER, STOVE, MICROWAVE & AN INSIGNIA REFRIGERATOR. KITCHEN ALSO FEATURES GRANITE COUNTER TOPS AND A BREAKFAST BAR/COUNTER. TO THE LEFT OF THE FIREPLACE, THERE IS A DOUBLE DOOR ENTRY INTO BEDROOM NO.2 WHICH HAS CARPET, A CLOSET ORGANIZER & A SEPARATE DOOR TO THE HALL W/A FULL BATH. TUCKED INTO THE CORNER OF THE HALL IS A LAUNDRY CLOSET W/A DOUBLE STACKED WASHER & DRYER. AS YOU ENTER THE MASTER BEDROOM THERE IS A BIG CLOSET WITH MIRRORED WARDROBE DOORS & CLOSET ORGANIZER. TO THE RIGHT THERE IS A VANITY AND SINK BEFORE YOU WALK INTO A FULL BATH. THERE IS RECESSED LIGHTING THROUGHOUT, CENTRAL A/C, AND PLENTY OF CABINET & STORAGE SPACE. YOU WILL ALSO ENJOY A COMMUNITY POOL & SPA LOCATED JUST A SHORT STROLL FROM THE UNIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3 Grenada Street have any available units?
3 Grenada Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 3 Grenada Street have?
Some of 3 Grenada Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3 Grenada Street currently offering any rent specials?
3 Grenada Street is not currently offering any rent specials.
Is 3 Grenada Street pet-friendly?
No, 3 Grenada Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 3 Grenada Street offer parking?
No, 3 Grenada Street does not offer parking.
Does 3 Grenada Street have units with washers and dryers?
Yes, 3 Grenada Street offers units with in unit laundry.
Does 3 Grenada Street have a pool?
Yes, 3 Grenada Street has a pool.
Does 3 Grenada Street have accessible units?
No, 3 Grenada Street does not have accessible units.
Does 3 Grenada Street have units with dishwashers?
Yes, 3 Grenada Street has units with dishwashers.
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