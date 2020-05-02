3 Grenada Street

Amenities
WONDERFUL 2 BEDROOM, 2 BATHROOM 2ND LEVEL CONDOMINIUM LOCATED IN CRYSTAL CAY COMMUNITY. WHEN YOU ENTER THERE IS A LARGE GRANITE FIREPLACE & MANTLE, WOOD LAMINATE FLOORING, AND HIGH CEILINGS. OVER THE DINING AREA THERE IS A BEAUTIFUL SKY-LITE & CEILING FAN. THE KITCHEN FEATURES STAINLESS STEEL WHIRLPOOL DISHWASHER, STOVE, MICROWAVE & AN INSIGNIA REFRIGERATOR. KITCHEN ALSO FEATURES GRANITE COUNTER TOPS AND A BREAKFAST BAR/COUNTER. TO THE LEFT OF THE FIREPLACE, THERE IS A DOUBLE DOOR ENTRY INTO BEDROOM NO.2 WHICH HAS CARPET, A CLOSET ORGANIZER & A SEPARATE DOOR TO THE HALL W/A FULL BATH. TUCKED INTO THE CORNER OF THE HALL IS A LAUNDRY CLOSET W/A DOUBLE STACKED WASHER & DRYER. AS YOU ENTER THE MASTER BEDROOM THERE IS A BIG CLOSET WITH MIRRORED WARDROBE DOORS & CLOSET ORGANIZER. TO THE RIGHT THERE IS A VANITY AND SINK BEFORE YOU WALK INTO A FULL BATH. THERE IS RECESSED LIGHTING THROUGHOUT, CENTRAL A/C, AND PLENTY OF CABINET & STORAGE SPACE. YOU WILL ALSO ENJOY A COMMUNITY POOL & SPA LOCATED JUST A SHORT STROLL FROM THE UNIT.