All apartments in Laguna Niguel
Find more places like 24642 Via Carissa.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Laguna Niguel, CA
/
24642 Via Carissa
Last updated July 1 2019 at 7:12 PM

24642 Via Carissa

24642 via Carissa · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Laguna Niguel
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

24642 via Carissa, Laguna Niguel, CA 92677
Rancho Niguel

Amenities

hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
gym
playground
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
playground
hot tub
tennis court
RANCHO NIGUEL HOME LOCATED IN HIGHLY DESIRED NEIGHBORHOOD THAT INCLUDES FULL PRIVILAGES AT "THE CLUB" LOCATED ON A CUL-DE-SAC. NEW KITCHEN WITH CENTER ISLAND STONE LIKE COUNTER TOPS STAINLESS STEEL APPLIANCES. DOWNSTAIRS HAS REAL HARDWOOD FLOORS AND LIMESTONE. OFFICE DOWNSTAIRS AND 4 BEDROOMS UP. MASTER HAS LARGE TUB AND SEPARATE SHOWER AND BEAUTIFUL SLATE FLOORS LARGE PRIVATE YARD. INCLUDES "THE CLUB' 3POOLS,SPA,8 LIGHTED TENNIS COURTS, bLL RACQUET BALL, FULL WEIGHT ROOM,PARTY ROOM AND PLAYGROUND. NEAR BY SCHOOLS,SHOPPING, BEACH AND DANA POINT HARBOR. ALSO WALK AROUND OR FISH THE LAGUNA NIGUEL LAKE AND NEARBY WOOD CANYON FOR MOUNTAIN BIKE RIDING. NO BETTER PLACE TO LIVE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24642 Via Carissa have any available units?
24642 Via Carissa doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 24642 Via Carissa have?
Some of 24642 Via Carissa's amenities include hardwood floors, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24642 Via Carissa currently offering any rent specials?
24642 Via Carissa is not currently offering any rent specials.
Is 24642 Via Carissa pet-friendly?
No, 24642 Via Carissa is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 24642 Via Carissa offer parking?
No, 24642 Via Carissa does not offer parking.
Does 24642 Via Carissa have units with washers and dryers?
No, 24642 Via Carissa does not offer units with in unit laundry.
Does 24642 Via Carissa have a pool?
No, 24642 Via Carissa does not have a pool.
Does 24642 Via Carissa have accessible units?
No, 24642 Via Carissa does not have accessible units.
Does 24642 Via Carissa have units with dishwashers?
Yes, 24642 Via Carissa has units with dishwashers.
Helpful Articles
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
How to Rent an Apartment Out of State
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Broadstone Cavora
26033 Cape Dr
Laguna Niguel, CA 92677
Windridge
24922 Hidden Hills Rd
Laguna Niguel, CA 92677
BROADSTONE VILARA
26033 Getty Drive
Laguna Niguel, CA 92677
Skye at Laguna Niguel
28100 Cabot Rd
Laguna Niguel, CA 92677
Pointe Niguel
29781 Niguel Rd
Laguna Niguel, CA 92677
Apex Laguna Niguel
27960 Cabot Rd
Laguna Niguel, CA 92677
Blu Laguna Niguel Apartment Homes
27930 Cabot Road
Laguna Niguel, CA 92677
Seaside at Laguna Heights
31 Seaport
Laguna Niguel, CA 92677

Similar Pages

Laguna Niguel 1 BedroomsLaguna Niguel 2 Bedrooms
Laguna Niguel 2 Bedrooms, 2 BathroomsLaguna Niguel Pet Friendly Places
Laguna Niguel Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CASan Diego, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Huntington Beach, CAOceanside, CACorona, CAFullerton, CANewport Beach, CATemecula, CAChino, CAPomona, CA
La Habra, CAEncinitas, CABuena Park, CASan Clemente, CANorwalk, CABrea, CAPlacentia, CAFountain Valley, CA

Apartments Near Colleges

California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los AngelesUniversity of California-Riverside
University of California-San Diego