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Laguna Niguel, CA
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2 Via Loma
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2 Via Loma

2 via Loma · No Longer Available
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Location

2 via Loma, Laguna Niguel, CA 92677
Laguna Heights

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
microwave
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
garage
WOW! LOOK NO FURTHER! THIS 2 BEDROOM PLUS LOFT / OFFICE HAS IT ALL! LOOKING FOR THE PRIVACY OF A GREAT HOME JUST MINUTES AWAY FROM THE BEACH? 2 VIA LOMA OFFERS ONE OF THE LARGEST FLOOR PLANS IN THE COMMUNITY AND GREAT UPGRADES THROUGHOUT. THIS GROUND LEVEL ENTRY HOME OFFERS APPROXIMATELY 1,600 SQUARE FEET OF LIVING SPACE INCLUDING A DIRECT ACCESS 2 CAR GARAGE! THE MAIN FLOOR BOASTS VAULTED CEILINGS WITH LOTS OF NATURAL LIGHT AS WELL AS AN OPEN CONCEPT LIVING AREA PERFECT FOR ENTERTAINING! THE KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTERS AND OPEN TO THE FAMILY ROOM TOO. UPSTAIRS YOU'LL FIND A GREAT 3RD BEDROOM/OFFICE WITH BREATHTAKING VIEWS OF THE MOUNTAINS AND NATURAL BEAUTY OF LAGUNA NIGUEL. THE SECONDARY BEDROOM IS GENEROUSLY SIZED AND OFFERS NEUTRAL PAINT THROUGHOUT. THE MASTER HAS VAULTED CEILINGS AND PRIVACY TOO AS YOU ENJOY WESTERN FACING VIEWS OF THE COMMUNITY. A PRIVATE PATIO WITH WRAP AROUND GREEN BELT MAKE THIS HOME YOUR NEW DESTINATION FOR LUXURY AND SOPHISTICATION!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2 Via Loma have any available units?
2 Via Loma doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 2 Via Loma have?
Some of 2 Via Loma's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2 Via Loma currently offering any rent specials?
2 Via Loma is not currently offering any rent specials.
Is 2 Via Loma pet-friendly?
No, 2 Via Loma is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 2 Via Loma offer parking?
Yes, 2 Via Loma offers parking.
Does 2 Via Loma have units with washers and dryers?
No, 2 Via Loma does not offer units with in unit laundry.
Does 2 Via Loma have a pool?
No, 2 Via Loma does not have a pool.
Does 2 Via Loma have accessible units?
No, 2 Via Loma does not have accessible units.
Does 2 Via Loma have units with dishwashers?
Yes, 2 Via Loma has units with dishwashers.
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