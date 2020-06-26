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Laguna Niguel, CA
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1 Cardiff
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1 Cardiff

1 Cardiff · No Longer Available
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Location

1 Cardiff, Laguna Niguel, CA 92677
Crest de Ville

Amenities

patio / balcony
granite counters
recently renovated
walk in closets
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1 Cardiff have any available units?
1 Cardiff doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 1 Cardiff have?
Some of 1 Cardiff's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1 Cardiff currently offering any rent specials?
1 Cardiff is not currently offering any rent specials.
Is 1 Cardiff pet-friendly?
No, 1 Cardiff is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 1 Cardiff offer parking?
No, 1 Cardiff does not offer parking.
Does 1 Cardiff have units with washers and dryers?
No, 1 Cardiff does not offer units with in unit laundry.
Does 1 Cardiff have a pool?
No, 1 Cardiff does not have a pool.
Does 1 Cardiff have accessible units?
No, 1 Cardiff does not have accessible units.
Does 1 Cardiff have units with dishwashers?
No, 1 Cardiff does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.
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