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Glendale, CA
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347 W. Dryden St
Last updated July 17 2020 at 10:52 AM

347 W. Dryden St

347 Dryden Street · (818) 376-9102
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Location

347 Dryden Street, Glendale, CA 91202
Verdugo Viejo

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1 bath, $2995 · Avail. Aug 1

$2,995

2 Bed · 1 Bath · 1000 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
microwave
oven
patio / balcony
range
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
Available 08/01/20 FULLY RENOVATED HOME, NEW EVERYTHING! - Property Id: 76711

347 W. Dryden St., Glendale, CA 91202

FULLY REMODELED & RENOVATED HOUSE
CHARMING 1920's HOME WITH WHITE PICKET FENCE, FRONT PORCH, ON A CORNER LOT
SPACIOUS 2 BEDROOMS 1 BATHROOM (1000 SQFT)
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BEAUTIFULLY TILED SHOWER
CLOSE TO SHOPPING & RESTAURANTS
EASY FREEWAY ACCESS
ONE YEAR MINIMUM LEASE, WILL CONSIDER A 2 YEAR LEASE
WILL CONSIDER 1 SMALL PET WITH ADDITIONAL PET DEPOSIT
WATER & GARDENER INCLUDED
MUST HAVE GOOD CREDIT & VERIFIABLE INCOME
SORRY NO SECTION 8

PLEASE CALL 818 376 9102 TO SCHEDULE A VIEWING

Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/347-w.-dryden-st-glendale-ca/76711
Property Id 76711

(RLNE5965809)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 347 W. Dryden St have any available units?
347 W. Dryden St has a unit available for $2,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Glendale, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 347 W. Dryden St have?
Some of 347 W. Dryden St's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 347 W. Dryden St currently offering any rent specials?
347 W. Dryden St is not currently offering any rent specials.
Is 347 W. Dryden St pet-friendly?
Yes, 347 W. Dryden St is pet friendly.
Does 347 W. Dryden St offer parking?
Yes, 347 W. Dryden St offers parking.
Does 347 W. Dryden St have units with washers and dryers?
No, 347 W. Dryden St does not offer units with in unit laundry.
Does 347 W. Dryden St have a pool?
No, 347 W. Dryden St does not have a pool.
Does 347 W. Dryden St have accessible units?
No, 347 W. Dryden St does not have accessible units.
Does 347 W. Dryden St have units with dishwashers?
Yes, 347 W. Dryden St has units with dishwashers.
Interested in 347 W. Dryden St?
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