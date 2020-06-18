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Available 08/01/20 FULLY RENOVATED HOME, NEW EVERYTHING! - Property Id: 76711
347 W. Dryden St., Glendale, CA 91202
FULLY REMODELED & RENOVATED HOUSE
CHARMING 1920's HOME WITH WHITE PICKET FENCE, FRONT PORCH, ON A CORNER LOT
SPACIOUS 2 BEDROOMS 1 BATHROOM (1000 SQFT)
CENTRAL AC/HEAT
LAMINATE FLOORING THROUGHOUT
QUARTZ COUNTER TOPS
NEW GAS STOVE, MICROWAVE, DISHWASHER
SUBWAY TILE BACK SPLASH
WASHER DRYER HOOK UPS
NEW KITCHEN SOFT-CLOSING CABINETS
ALL NEW FIXTURES
RECESSED LIGHTING
ALL NEW DUAL PANE WINDOWS
LOTS OF NATURAL LIGHT
3 CAR PARKING SPACES
BASEMENT AVAILABLE TO USE AS STORAGE FOR $100 ADDITIONAL PER MONTH
BEAUTIFULLY TILED SHOWER
CLOSE TO SHOPPING & RESTAURANTS
EASY FREEWAY ACCESS
ONE YEAR MINIMUM LEASE, WILL CONSIDER A 2 YEAR LEASE
WILL CONSIDER 1 SMALL PET WITH ADDITIONAL PET DEPOSIT
WATER & GARDENER INCLUDED
MUST HAVE GOOD CREDIT & VERIFIABLE INCOME
SORRY NO SECTION 8
PLEASE CALL 818 376 9102 TO SCHEDULE A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/347-w.-dryden-st-glendale-ca/76711
Property Id 76711
(RLNE5965809)