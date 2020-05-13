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Fullerton, CA
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505 S Newell Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

505 S Newell Avenue

505 South Newell Avenue · No Longer Available
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Location

505 South Newell Avenue, Fullerton, CA 92832

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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THE FORMAL LIVING ROOM HAS A WALL TO WALL STONE FIREPLACE AND WORRY FREE TILE FLOORS. 3 BEDROOMS AND 2 BATHS, ONE IS A TUB SHOWER AND THE OTHER A LARGE LOW DAM SHOWER, BOTH HAVE A CUSTOM TILE SURROUND. THE VANITY AREAS ARE GRANITE TOPS AND THE FLOORS ARE TILE. A LARGE COVERED PATIO OVERLOOKS A LARGE GREEN LAWN. THERE IS A CONVENIENT GARDEN SHED. THE IS AN INDIVIDUAL ROOM FOR THE LAUNDRY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 505 S Newell Avenue have any available units?
505 S Newell Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 505 S Newell Avenue have?
Some of 505 S Newell Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 505 S Newell Avenue currently offering any rent specials?
505 S Newell Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 505 S Newell Avenue pet-friendly?
No, 505 S Newell Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 505 S Newell Avenue offer parking?
Yes, 505 S Newell Avenue does offer parking.
Does 505 S Newell Avenue have units with washers and dryers?
No, 505 S Newell Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 505 S Newell Avenue have a pool?
No, 505 S Newell Avenue does not have a pool.
Does 505 S Newell Avenue have accessible units?
No, 505 S Newell Avenue does not have accessible units.
Does 505 S Newell Avenue have units with dishwashers?
Yes, 505 S Newell Avenue has units with dishwashers.
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