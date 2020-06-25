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Fullerton, CA
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2330 Conejo Lane
Last updated April 25 2019 at 6:05 AM

2330 Conejo Lane

2330 Conejo Ln · No Longer Available
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Location

2330 Conejo Ln, Fullerton, CA 92833

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
pool
clubhouse
hot tub
Unit Amenities
carpet
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
guest parking
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2330 Conejo Lane have any available units?
2330 Conejo Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 2330 Conejo Lane have?
Some of 2330 Conejo Lane's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2330 Conejo Lane currently offering any rent specials?
2330 Conejo Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2330 Conejo Lane pet-friendly?
No, 2330 Conejo Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 2330 Conejo Lane offer parking?
Yes, 2330 Conejo Lane offers parking.
Does 2330 Conejo Lane have units with washers and dryers?
No, 2330 Conejo Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2330 Conejo Lane have a pool?
Yes, 2330 Conejo Lane has a pool.
Does 2330 Conejo Lane have accessible units?
No, 2330 Conejo Lane does not have accessible units.
Does 2330 Conejo Lane have units with dishwashers?
No, 2330 Conejo Lane does not have units with dishwashers.
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