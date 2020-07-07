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Chino, CA
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7955 Yeager St
Last updated January 14 2020 at 9:46 PM

7955 Yeager St

7955 Yeager Street · No Longer Available
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Location

7955 Yeager Street, Chino, CA 91708

Amenities

granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
carpet
granite counters
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
conference room
clubhouse
gym
game room
pool
cats allowed
dogs allowed
hot tub
media room
pet friendly
tennis court
7955 YEAGER ST CHINO, 91708 (5 BED / 3 BATH) - BEAUTIFUL HOME LOCATED IN THE PRESTIGIOUS "THE PRESERVE AT CHINO" WITH ALL THE UPGRADES. GRANITE KITCHEN COUNTERTOPS AND ISLAND, STAINLESS STEEL APPLIANCES & BUILT-IN REFRIGERATOR, DESIGNER'S TILE FLOOR AND BERBER CARPET, CUSTOM PAINT AND PROFESSIONAL LANDSCAPING. RESORT LIKE LIVING W/COMMUNITY POOL, SPA TENNIS, BASKETBALL COURTS, PARKS, CLUBHOUSE W/GYM, THEATER, GAME ROOM AND CONFERENCE ROOM.

SCHOOL DISTRICT: Chino Valley Unified
UTILITIES: Tenant pays all
GARDENER: Tenant billed $60 monthly
PETS: May be allowed. Submit photo with applications

(RLNE2864384)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7955 Yeager St have any available units?
7955 Yeager St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chino, CA.
How much is rent in Chino, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chino Rent Report.
What amenities does 7955 Yeager St have?
Some of 7955 Yeager St's amenities include granite counters, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7955 Yeager St currently offering any rent specials?
7955 Yeager St is not currently offering any rent specials.
Is 7955 Yeager St pet-friendly?
Yes, 7955 Yeager St is pet friendly.
Does 7955 Yeager St offer parking?
No, 7955 Yeager St does not offer parking.
Does 7955 Yeager St have units with washers and dryers?
No, 7955 Yeager St does not offer units with in unit laundry.
Does 7955 Yeager St have a pool?
Yes, 7955 Yeager St has a pool.
Does 7955 Yeager St have accessible units?
No, 7955 Yeager St does not have accessible units.
Does 7955 Yeager St have units with dishwashers?
No, 7955 Yeager St does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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