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7955 YEAGER ST CHINO, 91708 (5 BED / 3 BATH) - BEAUTIFUL HOME LOCATED IN THE PRESTIGIOUS "THE PRESERVE AT CHINO" WITH ALL THE UPGRADES. GRANITE KITCHEN COUNTERTOPS AND ISLAND, STAINLESS STEEL APPLIANCES & BUILT-IN REFRIGERATOR, DESIGNER'S TILE FLOOR AND BERBER CARPET, CUSTOM PAINT AND PROFESSIONAL LANDSCAPING. RESORT LIKE LIVING W/COMMUNITY POOL, SPA TENNIS, BASKETBALL COURTS, PARKS, CLUBHOUSE W/GYM, THEATER, GAME ROOM AND CONFERENCE ROOM.
SCHOOL DISTRICT: Chino Valley Unified
UTILITIES: Tenant pays all
GARDENER: Tenant billed $60 monthly
PETS: May be allowed. Submit photo with applications
(RLNE2864384)