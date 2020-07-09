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834 Delaware Road
Last updated May 27 2020 at 1:10 AM

834 Delaware Road

834 Delaware Road · No Longer Available
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Location

834 Delaware Road, Burbank, CA 91504

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
carport
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
hot tub
THIS BEAUTIFUL HILLSIDE HOME FEATURES AN OPEN FLOOR PLAN, WITH A SPACIOUS AND BRIGHT DINING AREA FLOWING INTO A LARGE LIVING ROOM WITH A BEAUTIFUL MARBLE FIREPLACE. THE GOURMET KITCHEN BOASTS GRANITE COUNTER TOPS, AN ISLAND AND SEPARATE BREAKFAST BAR. THE 3 BEDROOMS ARE SPACIOUS AND BRIGHT, WITH A 4TH BEDROOM HAVING BEEN CONVERTED FROM A DEN. THE TWO BATHROOMS HAVE A CLASSIC FEEL WITH A MODERN TOUCH. IN THE CENTER OF THE HOME THERE IS A UNIQUE COVERED PATIO ACCESSIBLE FROM THE LIVING ROOM AND KITCHEN. THIS OUTDOOR AREA IS PERFECT FOR ENTERTAINING GUESTS. THE BACKYARD IS BEAUTIFULLY LANDSCAPED AND FEATURES ITS OWN SPA AND PATIO AREA. ADDITIONALLY, THERE IS PLENTY OF STORAGE, AN INDOOR LAUNDRY ROOM, A CAR PORT WITH 2 PARKING SPACES AND A LARGE DRIVEWAY WITH SPACE FOR EXTRA VEHICLES. YOU MUST COME SEE THIS UNIQUE HOME BEFORE IT’S SOMEONE ELSE'S DREAM.
Pleasecall 323.663.2222 for showings

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 834 Delaware Road have any available units?
834 Delaware Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burbank, CA.
How much is rent in Burbank, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Burbank Rent Report.
What amenities does 834 Delaware Road have?
Some of 834 Delaware Road's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 834 Delaware Road currently offering any rent specials?
834 Delaware Road is not currently offering any rent specials.
Is 834 Delaware Road pet-friendly?
No, 834 Delaware Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Burbank.
Does 834 Delaware Road offer parking?
Yes, 834 Delaware Road offers parking.
Does 834 Delaware Road have units with washers and dryers?
No, 834 Delaware Road does not offer units with in unit laundry.
Does 834 Delaware Road have a pool?
No, 834 Delaware Road does not have a pool.
Does 834 Delaware Road have accessible units?
No, 834 Delaware Road does not have accessible units.
Does 834 Delaware Road have units with dishwashers?
No, 834 Delaware Road does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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