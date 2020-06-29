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2533 W. WINSTON ROAD
Last updated January 28 2020 at 2:33 PM

2533 W. WINSTON ROAD

2533 W Winston Rd · No Longer Available
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Location

2533 W Winston Rd, Anaheim, CA 92804
West Anaheim

Amenities

patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
oven
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
Available 03/01/20 Beautiful, Lots of Closets with Big Patio Apart. - Property Id: 80845

WELCOME TO OUR SLICE OF PARADISE. WE OFFER NEWLY REMODELED APARTMENTS ABOUT 840 sqft. SINGLE FLOOR LIVING SPACE. PLENTY OF STORAGE IN THE HALLWAY AND IN CLOSETS. FULL WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM, DUAL MIRRORED CLOSET DOORS IN OTHER ROOM. LAMINATE FLOORS THRU OUT THE KITCHEN DINING AND LIVING ROOM AREA NEW GRANITE COUNTER TOPS AND CABINETS IN THE KITCHEN AND BATH. PET FRIENDLY (WOOF) (MEOW) NO PET RENT
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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/80845
Property Id 80845

(RLNE5498956)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2533 W. WINSTON ROAD have any available units?
2533 W. WINSTON ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Anaheim, CA.
How much is rent in Anaheim, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Anaheim Rent Report.
What amenities does 2533 W. WINSTON ROAD have?
Some of 2533 W. WINSTON ROAD's amenities include patio / balcony, granite counters, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2533 W. WINSTON ROAD currently offering any rent specials?
2533 W. WINSTON ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 2533 W. WINSTON ROAD pet-friendly?
Yes, 2533 W. WINSTON ROAD is pet friendly.
Does 2533 W. WINSTON ROAD offer parking?
No, 2533 W. WINSTON ROAD does not offer parking.
Does 2533 W. WINSTON ROAD have units with washers and dryers?
No, 2533 W. WINSTON ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 2533 W. WINSTON ROAD have a pool?
Yes, 2533 W. WINSTON ROAD has a pool.
Does 2533 W. WINSTON ROAD have accessible units?
No, 2533 W. WINSTON ROAD does not have accessible units.
Does 2533 W. WINSTON ROAD have units with dishwashers?
Yes, 2533 W. WINSTON ROAD has units with dishwashers.
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