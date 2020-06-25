All apartments in Tempe
Find more places like 3905 S Alder Dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Tempe, AZ
/
3905 S Alder Dr
Last updated June 6 2019 at 11:35 AM

3905 S Alder Dr

3905 South Alder Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Tempe
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all

Location

3905 South Alder Drive, Tempe, AZ 85282

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
recently renovated
pool
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
REMODELED 5BR 2BA HOUSE WITH INDOOR SWIMMING POOL / AVAIL 6-1-19 - OPEN HOUSE ON FRIDAY, MAY 31TST, 2019 FROM 12:00PM - 1:00PM AND SATURDAY JUNE 1ST FROM 12:00PM TO 1:00 PM

REMODELED 5BR 2BA HOUSE WITH INDOOR SWIMMING POOL, SUN-DECK, ARIZONA ROOM WITH EXTRA KITCHEN, ISLAND KITCHEN WITH BUILT-IN BREAKFAST BAR, CERAMIC TILE THROUGHOUT, GRANITE COUNTERS - THE HOME IS IN EXCELLENT CONDITION - MUSE SEE!

TEXT BONNIE AT 480-688-7410
or
FILL OUT A GUEST CARD AT: EXPRESSCO.APPFOLIO.COM/LISTINGS

(RLNE4834188)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3905 S Alder Dr have any available units?
3905 S Alder Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 3905 S Alder Dr have?
Some of 3905 S Alder Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3905 S Alder Dr currently offering any rent specials?
3905 S Alder Dr is not currently offering any rent specials.
Is 3905 S Alder Dr pet-friendly?
Yes, 3905 S Alder Dr is pet friendly.
Does 3905 S Alder Dr offer parking?
No, 3905 S Alder Dr does not offer parking.
Does 3905 S Alder Dr have units with washers and dryers?
No, 3905 S Alder Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 3905 S Alder Dr have a pool?
Yes, 3905 S Alder Dr has a pool.
Does 3905 S Alder Dr have accessible units?
No, 3905 S Alder Dr does not have accessible units.
Does 3905 S Alder Dr have units with dishwashers?
No, 3905 S Alder Dr does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
Should You Cosign an Apartment Lease?
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
What Parents Should Look for in an Apartment
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
How Much Should I Spend on Rent?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Porter
1532 S Price Rd
Tempe, AZ 85281
Mission Springs Apartments
1311 W Baseline Rd
Tempe, AZ 85283
University Park
1015 E University Dr
Tempe, AZ 85281
Camden Tempe
800 E Curry Rd
Tempe, AZ 85281
MetroPointe
7017 S Priest Dr
Tempe, AZ 85283
Villatree Apartments
1750 S Price Rd
Tempe, AZ 85281
Agave Apartments
1718 S Jentilly Ln
Tempe, AZ 85281
Ponderosa Ranch
4839 S Darrow Dr
Tempe, AZ 85282

Similar Pages

Tempe 1 BedroomsTempe 2 Bedrooms
Tempe Apartments with ParkingTempe Pet Friendly Places
Tempe Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown TempeRiverside
SunsetHoldeman
North Tempe Indian BendHughes Acres

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeRio Salado College
GateWay Community CollegeMesa Community College
Paradise Valley Community College