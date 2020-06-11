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Tempe, AZ
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3204 S NU VISTA Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3204 S NU VISTA Lane

3204 South Nu Vista Lane · No Longer Available
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Location

3204 South Nu Vista Lane, Tempe, AZ 85282
MACH 8

Amenities

granite counters
dishwasher
gym
fireplace
bbq/grill
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
refrigerator
Property Amenities
gym
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3204 S NU VISTA Lane have any available units?
3204 S NU VISTA Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 3204 S NU VISTA Lane have?
Some of 3204 S NU VISTA Lane's amenities include granite counters, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3204 S NU VISTA Lane currently offering any rent specials?
3204 S NU VISTA Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 3204 S NU VISTA Lane pet-friendly?
No, 3204 S NU VISTA Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 3204 S NU VISTA Lane offer parking?
No, 3204 S NU VISTA Lane does not offer parking.
Does 3204 S NU VISTA Lane have units with washers and dryers?
No, 3204 S NU VISTA Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 3204 S NU VISTA Lane have a pool?
No, 3204 S NU VISTA Lane does not have a pool.
Does 3204 S NU VISTA Lane have accessible units?
No, 3204 S NU VISTA Lane does not have accessible units.
Does 3204 S NU VISTA Lane have units with dishwashers?
Yes, 3204 S NU VISTA Lane has units with dishwashers.
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