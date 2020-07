1906 E Palmcroft

Amenities

patio / balcony pet friendly recently renovated pool

Unit Amenities patio / balcony recently renovated Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly pool

OPEN HOUSE 5/2/20 12-1 PM; CLOSE TO ASU; 5BR/2BA HOUSE W/POOL - BEAUTIFULLY REMODELED INTERIOR , TILE FLOORS. - OPEN HOUSE THIS SATURDAY, MAY 2ND, 2020 OPEN FROM 12:00PM - 1:00PM

*************************************************************************************************



FIVE (5) BEDROOM TWO (2) BATHROOM HOUSE - REMODELED.



*************************************************************************************************



FRENCH DOORS LEAD OUT TO A BEAUTIFUL, PEBBLE TECH SWIMMING POOL! EASY MAINTENANCE!



*************************************************************************************************



THIS HOME FEATURES CERAMIC TILE THROUGHOUT, BUILT-IN BREAKFAST BAR,

A LARGE OPEN FLOOR PLAN, COVERED PATIO AND A LARGE BLOCK-FENCE BACK YARD.



*************************************************************************************************



APPLY AT : AZEXPRESSHOMES.COM



***************************GREAT LOCATION - MUST SEE********************************



TEXT BONNIE FOR MORE INFO AT 480-688-7410



(RLNE5745294)