All apartments in Tempe
Find more places like 1600 E Laguna Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Tempe, AZ
/
1600 E Laguna Drive
Last updated July 2 2019 at 10:00 AM

1600 E Laguna Drive

1600 East Laguna Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Tempe
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all

Location

1600 East Laguna Drive, Tempe, AZ 85282

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
parking
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
pool
pool table
media room
Available Aug 2nd, 2019! Owner is adding a 5th BR! THIS RENTS QUICKLY EVERY YEAR! NEW HIGH-END AC INSTALLED in 2017 LOW ENERGY BILLS! PERFECT HOUSE FOR ROOMMATES! PLENTY OF SPACE... SPARKLING POOL WITH MAINTENANCE INCLUDED!4 GOOD SIZE BEDROOMS, 2ND MASTER SUITE DOWNSTAIRS, HUGE LIVING ROOM AND HUGE GAME ROOM DOWNSTAIRS (POOL TABLE/MEDIA ROOM, ETC.) 3 LEVELS! Neutral Paint! *SLATE FIREPLACE, Newer WASHER/DRYER/REFRIGERATOR INCLUDED. CABLE/SATELLITE WIRED, SPACIOUS KITCHEN W/GRANITE COUNTERS, CEILING FANS EVERYWHERE, LARGE DRIVEWAY FOR ADDITIONAL PARKING. CLOSE TO EVERYTHING- ASU, 60 AND 101 FREEWAYS, TEMPE TOWN LAKE, SCOTTSDALE. This home rents quickly EVERY YEAR....Early bird gets the worm!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1600 E Laguna Drive have any available units?
1600 E Laguna Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1600 E Laguna Drive have?
Some of 1600 E Laguna Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1600 E Laguna Drive currently offering any rent specials?
1600 E Laguna Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1600 E Laguna Drive pet-friendly?
No, 1600 E Laguna Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 1600 E Laguna Drive offer parking?
Yes, 1600 E Laguna Drive offers parking.
Does 1600 E Laguna Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1600 E Laguna Drive offers units with in unit laundry.
Does 1600 E Laguna Drive have a pool?
Yes, 1600 E Laguna Drive has a pool.
Does 1600 E Laguna Drive have accessible units?
No, 1600 E Laguna Drive does not have accessible units.
Does 1600 E Laguna Drive have units with dishwashers?
Yes, 1600 E Laguna Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Aura Watermark
420 North Scottsdale Road
Tempe, AZ 85281
Scottsdale Gateway
2100 N Scottsdale Rd
Tempe, AZ 85281
Residences on Farmer
615 S Farmer Ave
Tempe, AZ 85281
Aria on Mill
2430 S Mill Ave
Tempe, AZ 85282
Villatree Apartments
1750 S Price Rd
Tempe, AZ 85281
San Marbeya by Mark-Taylor
1720 E Broadway Rd
Tempe, AZ 85282
Tides on Lemon
1224 East Lemon Street
Tempe, AZ 85281
Dolce Villagio
1001 West 2nd Street
Tempe, AZ 85281

Similar Pages

Tempe 1 BedroomsTempe 2 Bedrooms
Tempe Apartments with ParkingTempe Pet Friendly Places
Tempe Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown TempeRiverside
SunsetHoldeman
North Tempe Indian BendHughes Acres

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeRio Salado College
GateWay Community CollegeMesa Community College
Paradise Valley Community College