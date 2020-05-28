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Tempe, AZ
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1325 East Steamboat Bend Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1325 East Steamboat Bend Drive

1325 East Steamboat Bend Drive · No Longer Available
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Location

1325 East Steamboat Bend Drive, Tempe, AZ 85283
The Lakes

Amenities

putting green
patio / balcony
hardwood floors
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
playground
pool
putting green
hot tub
tennis court
THIS BEAUTIFUL RENTAL ON THE WATERFRONT, IN THE LAKES COMMUNITY, LEAVES NO DETAIL UNATTENDED. IT HAS BEEN RENOVATED WITH AN UPSCALE DESIGN. INCLUDES HIGH EFFICIENCY WINDOWS/DOORS, TILE AND HARDWOOD FLOORS, PLANTATION SHUTTERS, A GAS FIREPLACE IN THE FAMILY ROOM AND ON THE OUTSIDE PATIO, GORGEOUS CHEF'S KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES. FANS IN EVERY ROOM. DOUBLE SINKS IN BOTH FULL BATHS. MASTER BATH INCLUDES MULTI HEAD SHOWER WITH SEPARATE JACUZZI TUB. MASTER BEDROOM HAS A WALL LENGTH CLOSET AND A BALCONY OVERLOOKING THE WATER. BACKYARD HAS PUTTING GREEN AND A BOAT DOCK. THIS LAKE COMMUNITY INCLUDES A POOL, SPA, FITNESS CENTER, PLAYGROUND, TENNIS COURTS, CLUBHOUSE AND RESTAURANT. EASY ACCESS TO HIGHWAY 101, CLOSE TO AIRPORT, SHOPPING. REQUIREMENTS: GOOD CREDIT, NO OPEN JUDGMENTS, COMBINED SALARY OF THREE TIMES THE RENT ON A MONTHLY BASIS. $55 APPLICATION FEE PER ADULT, SECURITY DEPOSIT IS SAME AMOUNT AS RENT, $150.00 ADMIN FEE, 4% MUNICIPAL TAX ADDED TO MONTHLY RENT

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1325 East Steamboat Bend Drive have any available units?
1325 East Steamboat Bend Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1325 East Steamboat Bend Drive have?
Some of 1325 East Steamboat Bend Drive's amenities include putting green, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1325 East Steamboat Bend Drive currently offering any rent specials?
1325 East Steamboat Bend Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1325 East Steamboat Bend Drive pet-friendly?
No, 1325 East Steamboat Bend Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 1325 East Steamboat Bend Drive offer parking?
No, 1325 East Steamboat Bend Drive does not offer parking.
Does 1325 East Steamboat Bend Drive have units with washers and dryers?
No, 1325 East Steamboat Bend Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1325 East Steamboat Bend Drive have a pool?
Yes, 1325 East Steamboat Bend Drive has a pool.
Does 1325 East Steamboat Bend Drive have accessible units?
No, 1325 East Steamboat Bend Drive does not have accessible units.
Does 1325 East Steamboat Bend Drive have units with dishwashers?
No, 1325 East Steamboat Bend Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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