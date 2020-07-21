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Tempe, AZ
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1219 W 10TH Place
Last updated June 25 2019 at 10:51 AM

1219 W 10TH Place

1219 West 10th Place · No Longer Available
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Location

1219 West 10th Place, Tempe, AZ 85281
Gililland

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1219 W 10TH Place have any available units?
1219 W 10TH Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1219 W 10TH Place have?
Some of 1219 W 10TH Place's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1219 W 10TH Place currently offering any rent specials?
1219 W 10TH Place is not currently offering any rent specials.
Is 1219 W 10TH Place pet-friendly?
No, 1219 W 10TH Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 1219 W 10TH Place offer parking?
Yes, 1219 W 10TH Place offers parking.
Does 1219 W 10TH Place have units with washers and dryers?
No, 1219 W 10TH Place does not offer units with in unit laundry.
Does 1219 W 10TH Place have a pool?
Yes, 1219 W 10TH Place has a pool.
Does 1219 W 10TH Place have accessible units?
No, 1219 W 10TH Place does not have accessible units.
Does 1219 W 10TH Place have units with dishwashers?
Yes, 1219 W 10TH Place has units with dishwashers.
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