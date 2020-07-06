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Scottsdale, AZ
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9520 N 105th St
Last updated June 11 2020 at 11:21 AM

9520 N 105th St

9520 North 105th Street · No Longer Available
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Location

9520 North 105th Street, Scottsdale, AZ 85258
Scottsdale Ranch

Amenities

dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
Resort Style Living - Furnished Three Bedrooms! - BEAUTIFUL AND REMODELED! CUSTOM PAINT, TILE FLOORING, STAINLESS REFRIGERATOR WITH FRENCH DOOR, STAINLESS DISHWASHER, NEWER LIGHTING FIXTURES. SPACIOUS DINING ROOM, EAT-IN KITCHEN, GENEROUS MASTER SUITE WITH KING BED, WALK-IN CLOSET, 2 ADDITIONAL LARGE BEDROOMS (1 KING & 2 TWINS/KING). SLEEPS 8 WITH QUEEN SOFA BED IN GREAT ROOM. LOVELY DECORATOR TOUCHES THROUGHOUT, AND MUCH MORE! LOCATED IN SOUGHT AFTER SCOTTSDALE RANCH'S GATED SUNTREE EAST. VERY CLOSE TO SCOTTSDALE RANCH AMENITIES, COMMUNITY POOL, MINUTES FROM GREAT DINING, SHOPPING, EVERYTHING! 90 DAY MINIMUM. $100 UTILITY CAP FOR ELECTRIC/WATER/GARBAGE. $3800 JUNE TO SEPT. $5200 MAY AND OCTOBER. $6200 NOV TO APR. ALSO AVAIL FOR ANNUAL RENTAL (WITHOUT UTILITIES) $4200/MONTHLY ON ANNUAL LEASE. TENANT AGREES NOT TO USE OF INTERIOR FIREPLACE.

No Pets Allowed

(RLNE5633393)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9520 N 105th St have any available units?
9520 N 105th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9520 N 105th St have?
Some of 9520 N 105th St's amenities include dishwasher, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9520 N 105th St currently offering any rent specials?
9520 N 105th St is not currently offering any rent specials.
Is 9520 N 105th St pet-friendly?
No, 9520 N 105th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9520 N 105th St offer parking?
No, 9520 N 105th St does not offer parking.
Does 9520 N 105th St have units with washers and dryers?
No, 9520 N 105th St does not offer units with in unit laundry.
Does 9520 N 105th St have a pool?
Yes, 9520 N 105th St has a pool.
Does 9520 N 105th St have accessible units?
No, 9520 N 105th St does not have accessible units.
Does 9520 N 105th St have units with dishwashers?
Yes, 9520 N 105th St has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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