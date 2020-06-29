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9435 E Purdue Avenue E
Last updated June 1 2020 at 4:59 PM

9435 E Purdue Avenue E

9435 East Purdue Avenue · No Longer Available
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Location

9435 East Purdue Avenue, Scottsdale, AZ 85258
Villages Five

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
hot tub
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9435 E Purdue Avenue E have any available units?
9435 E Purdue Avenue E doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9435 E Purdue Avenue E have?
Some of 9435 E Purdue Avenue E's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9435 E Purdue Avenue E currently offering any rent specials?
9435 E Purdue Avenue E is not currently offering any rent specials.
Is 9435 E Purdue Avenue E pet-friendly?
No, 9435 E Purdue Avenue E is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9435 E Purdue Avenue E offer parking?
Yes, 9435 E Purdue Avenue E offers parking.
Does 9435 E Purdue Avenue E have units with washers and dryers?
No, 9435 E Purdue Avenue E does not offer units with in unit laundry.
Does 9435 E Purdue Avenue E have a pool?
Yes, 9435 E Purdue Avenue E has a pool.
Does 9435 E Purdue Avenue E have accessible units?
No, 9435 E Purdue Avenue E does not have accessible units.
Does 9435 E Purdue Avenue E have units with dishwashers?
Yes, 9435 E Purdue Avenue E has units with dishwashers.
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