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8726 E VIA DE CERRO --
Last updated April 7 2020 at 6:09 AM

8726 E VIA DE CERRO --

8726 East via De Cerro · (415) 307-5993
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Location

8726 East via De Cerro, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,500

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3 Bed · 3 Bath · 1765 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
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Unit Amenities
carpet
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patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8726 E VIA DE CERRO -- have any available units?
8726 E VIA DE CERRO -- has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8726 E VIA DE CERRO -- have?
Some of 8726 E VIA DE CERRO --'s amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8726 E VIA DE CERRO -- currently offering any rent specials?
8726 E VIA DE CERRO -- isn't currently offering any rent specials.
Is 8726 E VIA DE CERRO -- pet-friendly?
No, 8726 E VIA DE CERRO -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8726 E VIA DE CERRO -- offer parking?
Yes, 8726 E VIA DE CERRO -- does offer parking.
Does 8726 E VIA DE CERRO -- have units with washers and dryers?
No, 8726 E VIA DE CERRO -- does not offer units with in unit laundry.
Does 8726 E VIA DE CERRO -- have a pool?
Yes, 8726 E VIA DE CERRO -- has a pool.
Does 8726 E VIA DE CERRO -- have accessible units?
No, 8726 E VIA DE CERRO -- does not have accessible units.
Does 8726 E VIA DE CERRO -- have units with dishwashers?
Yes, 8726 E VIA DE CERRO -- has units with dishwashers.
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