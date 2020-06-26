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Scottsdale, AZ
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8214 E DESERT COVE Avenue
Last updated June 5 2019 at 2:06 AM

8214 E DESERT COVE Avenue

8214 East Desert Cove Avenue · No Longer Available
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Location

8214 East Desert Cove Avenue, Scottsdale, AZ 85260
Sundown Ranchos

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
alarm system
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
alarm system
parking
pool
garage
WOW!! LOCATION LOCATION !! AND OVER AN ACRE LOT... A GREAT PART IT FENCED IN WITH A GOOD SIZE DIVING POOL AND GRASS..POOL RECENTLY RECOATED. LOW MAINENIANCE DESERT FRONT. GREAT SCHOOLS AND LARGE LOTS ALL AROUND YOU AND YET JUST NORTH OF SHEA!! OVERSIZED TWO CAR GARAGE WITH EXTRA STORAGE ON SITE. EASY ACCESS OFF 101.. CLOSE TO MEDICAL FACILTIES ON SHEA.. SHOPPING AND RESTURANTS ALL AROUND!! RENT INCLUDES PEST CONTROL, POOL AND QUARTERLY YARD MAINTENANCE TENANTS MAINTAINS REAR GRASS YARD! ALARM SYSTEM INSTALLED BUT NOT BEING USED.. BUT YOU COULD ACTIVATE IT, IF YOU WANTED. EXCELLENT SPACE FOR THE RV WITH A POWER HOOK UP ALREADY IN PLACE!! BRING YOU PUPPY WE HAVE THE YARD FOR IT!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8214 E DESERT COVE Avenue have any available units?
8214 E DESERT COVE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8214 E DESERT COVE Avenue have?
Some of 8214 E DESERT COVE Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8214 E DESERT COVE Avenue currently offering any rent specials?
8214 E DESERT COVE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8214 E DESERT COVE Avenue pet-friendly?
No, 8214 E DESERT COVE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8214 E DESERT COVE Avenue offer parking?
Yes, 8214 E DESERT COVE Avenue offers parking.
Does 8214 E DESERT COVE Avenue have units with washers and dryers?
No, 8214 E DESERT COVE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8214 E DESERT COVE Avenue have a pool?
Yes, 8214 E DESERT COVE Avenue has a pool.
Does 8214 E DESERT COVE Avenue have accessible units?
No, 8214 E DESERT COVE Avenue does not have accessible units.
Does 8214 E DESERT COVE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8214 E DESERT COVE Avenue has units with dishwashers.
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