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Scottsdale, AZ
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8100 E CAMELBACK Road
Last updated November 10 2019 at 5:44 AM

8100 E CAMELBACK Road

8100 East Camelback Road · No Longer Available
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Location

8100 East Camelback Road, Scottsdale, AZ 85251

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
garage
BEAUTIFUL SPACIOUS SINGLE LEVEL TOWNHOME ON GREENBELT W/IN GUARD GATED COM., 2 BEDROOMS, 2 FULL BATHS & DEN. Lg KITCHEN W/BRAND NEW GRANITE COUNTER TOPS, KITCHEN SINK & COOK TOP. STAINLESS REFRIGERATOR, BUILT/IN MICRO, OVEN & PLENTY OF CABINET SPACE. BREAKFAST NOOK OVERLOOKING THE PRIVATE FRONT COURTYARD. ENTER INTO SPACIOUS GREAT ROOM W/VAULTED CEILINGS, GORGEOUS FIREPLACE & DIRECT ACCESS TO THE BEAUTIFUL BACKYARD PATIO. MASTER SUITE W/PATIO ENTRANCE, 2 WALK/IN CLOSETS, SEP. TUB & SHOWER, DUAL VANITY. LARGE 2ND BEDROOM IS SPLIT FROM THE MASTER, FULL 2ND BATH W/DUAL VANITY, DEN W/BUILT IN DESK. WOOD FLOORS THROUGHOUT COMMON AREA W/CARPET IN BEDROOMS, INSIDE LAUNDRY W/WASHER & DRYER INCLUDED, PLUS A 2 CAR DIRECT ACCESS GARAGE. NEW INTERIOR PAINT THROUGHOUT!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8100 E CAMELBACK Road have any available units?
8100 E CAMELBACK Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8100 E CAMELBACK Road have?
Some of 8100 E CAMELBACK Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8100 E CAMELBACK Road currently offering any rent specials?
8100 E CAMELBACK Road is not currently offering any rent specials.
Is 8100 E CAMELBACK Road pet-friendly?
No, 8100 E CAMELBACK Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8100 E CAMELBACK Road offer parking?
Yes, 8100 E CAMELBACK Road offers parking.
Does 8100 E CAMELBACK Road have units with washers and dryers?
Yes, 8100 E CAMELBACK Road offers units with in unit laundry.
Does 8100 E CAMELBACK Road have a pool?
No, 8100 E CAMELBACK Road does not have a pool.
Does 8100 E CAMELBACK Road have accessible units?
No, 8100 E CAMELBACK Road does not have accessible units.
Does 8100 E CAMELBACK Road have units with dishwashers?
Yes, 8100 E CAMELBACK Road has units with dishwashers.
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