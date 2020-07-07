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Scottsdale, AZ
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8067 E GLENROSA Avenue
Last updated February 12 2020 at 9:25 AM

8067 E GLENROSA Avenue

8067 East Glenrosa Avenue · No Longer Available
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Location

8067 East Glenrosa Avenue, Scottsdale, AZ 85251

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8067 E GLENROSA Avenue have any available units?
8067 E GLENROSA Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8067 E GLENROSA Avenue have?
Some of 8067 E GLENROSA Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8067 E GLENROSA Avenue currently offering any rent specials?
8067 E GLENROSA Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8067 E GLENROSA Avenue pet-friendly?
Yes, 8067 E GLENROSA Avenue is pet friendly.
Does 8067 E GLENROSA Avenue offer parking?
No, 8067 E GLENROSA Avenue does not offer parking.
Does 8067 E GLENROSA Avenue have units with washers and dryers?
No, 8067 E GLENROSA Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8067 E GLENROSA Avenue have a pool?
No, 8067 E GLENROSA Avenue does not have a pool.
Does 8067 E GLENROSA Avenue have accessible units?
No, 8067 E GLENROSA Avenue does not have accessible units.
Does 8067 E GLENROSA Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8067 E GLENROSA Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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