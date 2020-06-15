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8012 E VIA CAMPO --
Last updated April 4 2020 at 6:25 AM

8012 E VIA CAMPO --

8012 East via Campo · (480) 991-4000
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Location

8012 East via Campo, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,800

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3 Bed · 2 Bath · 2433 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
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furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8012 E VIA CAMPO -- have any available units?
8012 E VIA CAMPO -- has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8012 E VIA CAMPO -- have?
Some of 8012 E VIA CAMPO --'s amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8012 E VIA CAMPO -- currently offering any rent specials?
8012 E VIA CAMPO -- isn't currently offering any rent specials.
Is 8012 E VIA CAMPO -- pet-friendly?
No, 8012 E VIA CAMPO -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8012 E VIA CAMPO -- offer parking?
Yes, 8012 E VIA CAMPO -- does offer parking.
Does 8012 E VIA CAMPO -- have units with washers and dryers?
No, 8012 E VIA CAMPO -- does not offer units with in unit laundry.
Does 8012 E VIA CAMPO -- have a pool?
Yes, 8012 E VIA CAMPO -- has a pool.
Does 8012 E VIA CAMPO -- have accessible units?
No, 8012 E VIA CAMPO -- does not have accessible units.
Does 8012 E VIA CAMPO -- have units with dishwashers?
Yes, 8012 E VIA CAMPO -- has units with dishwashers.
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