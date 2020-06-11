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7950 E CAMELBACK Road
Last updated April 28 2020 at 7:20 AM

7950 E CAMELBACK Road

7950 East Camelback Road · (602) 469-7300
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Location

7950 East Camelback Road, Scottsdale, AZ 85251
Scottsdale Shadows

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 111 · Avail. now

$2,000

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1530 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
all utils included
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
on-site laundry
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7950 E CAMELBACK Road have any available units?
7950 E CAMELBACK Road has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7950 E CAMELBACK Road have?
Some of 7950 E CAMELBACK Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7950 E CAMELBACK Road currently offering any rent specials?
7950 E CAMELBACK Road isn't currently offering any rent specials.
Is 7950 E CAMELBACK Road pet-friendly?
No, 7950 E CAMELBACK Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7950 E CAMELBACK Road offer parking?
No, 7950 E CAMELBACK Road does not offer parking.
Does 7950 E CAMELBACK Road have units with washers and dryers?
Yes, 7950 E CAMELBACK Road offers units with in unit laundry.
Does 7950 E CAMELBACK Road have a pool?
Yes, 7950 E CAMELBACK Road has a pool.
Does 7950 E CAMELBACK Road have accessible units?
No, 7950 E CAMELBACK Road does not have accessible units.
Does 7950 E CAMELBACK Road have units with dishwashers?
Yes, 7950 E CAMELBACK Road has units with dishwashers.
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