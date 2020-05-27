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7863 E Nestling Way
Last updated June 5 2020 at 9:11 PM

7863 E Nestling Way

7863 East Nesting Way · (480) 363-8714
COVID-19 Update
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Location

7863 East Nesting Way, Scottsdale, AZ 85255
Greyhawk

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,950

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1723 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
bbq/grill
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List Price is based on a minimum 3 month Lease between May 1, 2020 -December 1, 2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7863 E Nestling Way have any available units?
7863 E Nestling Way has a unit available for $3,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7863 E Nestling Way have?
Some of 7863 E Nestling Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7863 E Nestling Way currently offering any rent specials?
7863 E Nestling Way isn't currently offering any rent specials.
Is 7863 E Nestling Way pet-friendly?
No, 7863 E Nestling Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7863 E Nestling Way offer parking?
No, 7863 E Nestling Way does not offer parking.
Does 7863 E Nestling Way have units with washers and dryers?
No, 7863 E Nestling Way does not offer units with in unit laundry.
Does 7863 E Nestling Way have a pool?
Yes, 7863 E Nestling Way has a pool.
Does 7863 E Nestling Way have accessible units?
No, 7863 E Nestling Way does not have accessible units.
Does 7863 E Nestling Way have units with dishwashers?
Yes, 7863 E Nestling Way has units with dishwashers.
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