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7837 E CORONADO Road
Last updated February 1 2020 at 11:24 PM

7837 E CORONADO Road

7837 East Coronado Road · No Longer Available
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Location

7837 East Coronado Road, Scottsdale, AZ 85257

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7837 E CORONADO Road have any available units?
7837 E CORONADO Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7837 E CORONADO Road have?
Some of 7837 E CORONADO Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7837 E CORONADO Road currently offering any rent specials?
7837 E CORONADO Road is not currently offering any rent specials.
Is 7837 E CORONADO Road pet-friendly?
No, 7837 E CORONADO Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7837 E CORONADO Road offer parking?
Yes, 7837 E CORONADO Road offers parking.
Does 7837 E CORONADO Road have units with washers and dryers?
No, 7837 E CORONADO Road does not offer units with in unit laundry.
Does 7837 E CORONADO Road have a pool?
Yes, 7837 E CORONADO Road has a pool.
Does 7837 E CORONADO Road have accessible units?
No, 7837 E CORONADO Road does not have accessible units.
Does 7837 E CORONADO Road have units with dishwashers?
Yes, 7837 E CORONADO Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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