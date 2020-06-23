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7778 E BLACK ROCK Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

7778 E BLACK ROCK Road

7778 East Black Rock Road · No Longer Available
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Location

7778 East Black Rock Road, Scottsdale, AZ 85255

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7778 E BLACK ROCK Road have any available units?
7778 E BLACK ROCK Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7778 E BLACK ROCK Road have?
Some of 7778 E BLACK ROCK Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7778 E BLACK ROCK Road currently offering any rent specials?
7778 E BLACK ROCK Road isn't currently offering any rent specials.
Is 7778 E BLACK ROCK Road pet-friendly?
No, 7778 E BLACK ROCK Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7778 E BLACK ROCK Road offer parking?
Yes, 7778 E BLACK ROCK Road does offer parking.
Does 7778 E BLACK ROCK Road have units with washers and dryers?
Yes, 7778 E BLACK ROCK Road offers units with in unit laundry.
Does 7778 E BLACK ROCK Road have a pool?
Yes, 7778 E BLACK ROCK Road has a pool.
Does 7778 E BLACK ROCK Road have accessible units?
No, 7778 E BLACK ROCK Road does not have accessible units.
Does 7778 E BLACK ROCK Road have units with dishwashers?
Yes, 7778 E BLACK ROCK Road has units with dishwashers.
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