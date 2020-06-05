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7688 E OVERLOOK Drive
Last updated July 3 2019 at 1:51 AM

7688 E OVERLOOK Drive

7688 East Overlook Drive · No Longer Available
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Location

7688 East Overlook Drive, Scottsdale, AZ 85255
Greyhawk

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7688 E OVERLOOK Drive have any available units?
7688 E OVERLOOK Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7688 E OVERLOOK Drive have?
Some of 7688 E OVERLOOK Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7688 E OVERLOOK Drive currently offering any rent specials?
7688 E OVERLOOK Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7688 E OVERLOOK Drive pet-friendly?
No, 7688 E OVERLOOK Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7688 E OVERLOOK Drive offer parking?
Yes, 7688 E OVERLOOK Drive offers parking.
Does 7688 E OVERLOOK Drive have units with washers and dryers?
No, 7688 E OVERLOOK Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7688 E OVERLOOK Drive have a pool?
No, 7688 E OVERLOOK Drive does not have a pool.
Does 7688 E OVERLOOK Drive have accessible units?
No, 7688 E OVERLOOK Drive does not have accessible units.
Does 7688 E OVERLOOK Drive have units with dishwashers?
Yes, 7688 E OVERLOOK Drive has units with dishwashers.
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