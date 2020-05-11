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Scottsdale, AZ
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7500 N VIA CAMELLO DEL SUR --
Last updated December 4 2019 at 5:37 AM

7500 N VIA CAMELLO DEL SUR --

7500 North via Camello Del Sur · No Longer Available
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Location

7500 North via Camello Del Sur, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
3 BEDROOM, 2 BATH MCCORMICK RANCH HOME WITH UNBELIEVABLE VIEWS OF LAKE, GOLF COURSE, SUNSET & MOUNTAINS. REMODELED WITH PLANTATION SHUTTERS, KITCHEN CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, TILE FLOORING, FIREPLACE, PANTRY, EAT-IN KITCHEN, BREAKFAST ROOM, STAINLESS STEEL APPLIANCES, WASHER,DRYER AND REFRIGERATOR, TWO CAR GARAGE AND PRIVATE PATIOS. WALK TO SHOPS, RESTAURANTS, PARKS AND LAKES. EASY ACCESS TO THE 101 FREEWAY, SPRING TRAINING BASEBALL, DOWNTOWN SCOTTSDALE, FASHION SQUARE MALL, PUBLIC GOLF COURSES AND SO MUCH MORE. 1ST & LAST MONTH'S RENT + ALL DEPOSITS AND FEES DUE PRIOR TO MOVE-IN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- have any available units?
7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- have?
Some of 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR --'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- currently offering any rent specials?
7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- is not currently offering any rent specials.
Is 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- pet-friendly?
No, 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- offer parking?
Yes, 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- offers parking.
Does 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- have units with washers and dryers?
Yes, 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- offers units with in unit laundry.
Does 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- have a pool?
No, 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- does not have a pool.
Does 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- have accessible units?
No, 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- does not have accessible units.
Does 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- have units with dishwashers?
Yes, 7500 N VIA CAMELLO DEL SUR -- has units with dishwashers.
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