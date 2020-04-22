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Scottsdale, AZ
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7270 E EAGLE FEATHER Road
Last updated July 28 2019 at 7:20 AM

7270 E EAGLE FEATHER Road

7270 East Eagle Feather Road · No Longer Available
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Location

7270 East Eagle Feather Road, Scottsdale, AZ 85266
Winfield

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
hot tub
tennis court
***WINFIELD WINNER*** UNIQUE OVER-SIZED LOT ADJACENT TO DESERT WASH * ORIG. OWNER HAS TAKEN EXCELLENT CARE OF THIS HOME * SPACIOUS, OPEN FLOOR PLAN * SPLIT MASTER HAS SEP. EXIT TO BACKYARD * GENEROUS MASTER BATH FEATURES DUAL SINKS, WALK-IN SHOWER, RELAXING SOAKING TUB & HUGE W/I CLOSET * 2 MORE FULL BEDS/BATHS PLUS DEN! FORMAL DINING/LIVING AREAS * OPEN ISLAND-KITCHEN IS PERFECT FOR ENTERTAINING & BOASTS LOADS OF CHERRY-MAPLE CABINETS, W/I PANTRY, GRANITE COUNTERS, LIGHT & BRIGHT BREAKFAST NOOK * FAMILY ROOM W/COZY GAS FIREPLACE * EXTREMELY PRIVATE BACKYARD WITH B/I BBQ, WOOD-BURNING FIREPLACE & VIEW-FENCE TO PRIVATE DESERT WASH * GUARD-GATED COMMUNITY HAS CLUBHOUSE WITH CAFE, WORKOUT FACILITIES, HEATED POOL/SPA & CLAY TENNIS COURTS * EXTREMELY CLEAN & MOVE-IN READY!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7270 E EAGLE FEATHER Road have any available units?
7270 E EAGLE FEATHER Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7270 E EAGLE FEATHER Road have?
Some of 7270 E EAGLE FEATHER Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7270 E EAGLE FEATHER Road currently offering any rent specials?
7270 E EAGLE FEATHER Road is not currently offering any rent specials.
Is 7270 E EAGLE FEATHER Road pet-friendly?
No, 7270 E EAGLE FEATHER Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7270 E EAGLE FEATHER Road offer parking?
Yes, 7270 E EAGLE FEATHER Road offers parking.
Does 7270 E EAGLE FEATHER Road have units with washers and dryers?
No, 7270 E EAGLE FEATHER Road does not offer units with in unit laundry.
Does 7270 E EAGLE FEATHER Road have a pool?
Yes, 7270 E EAGLE FEATHER Road has a pool.
Does 7270 E EAGLE FEATHER Road have accessible units?
No, 7270 E EAGLE FEATHER Road does not have accessible units.
Does 7270 E EAGLE FEATHER Road have units with dishwashers?
Yes, 7270 E EAGLE FEATHER Road has units with dishwashers.
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