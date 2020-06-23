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Scottsdale, AZ
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7233 E FLEDGLING Drive
Last updated April 16 2020 at 11:25 AM

7233 E FLEDGLING Drive

7233 East Fledgling Drive · No Longer Available
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Location

7233 East Fledgling Drive, Scottsdale, AZ 85255
Greyhawk

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
fire pit
parking
pool
garage
media room
tennis court
volleyball court
THIS HOME TRULY SHOWS LIKE A MODEL!! RECENTLY COMPLETED, IMMACULATE REMODEL. NEARLY EVERYTHING IS BRAND NEWER, INCLUDING ALL NEWER FURNISHINGS AND BEDROOM SETS. THE MODERNIZED FLOOR PLAN MAKES THE HOME FEEL VERY OPEN & LIGHT. THE SPACIOUS KITCHEN FEATURES ALL NEWER ELEGANT WHITE SHAKER CABINETS WITH SCHWINN PULLS, NEWER STAINLESS STEEL APPLIANCES, NEWER GORGEOUS, GRANITE WITH A BEAUTIFUL CENTER ISLAND. THE EXTRA LARGE FAMILY ROOM IS THE PERFECT PLACE TO JUST RELAX OR WATCH AN EVENT ON THE MOVIE THEATER LIKE 60 INCH TV WHILE AT THE KITCHEN TABLE, CENTER ISLAND OR ONE OF THE LUXURY COUCHES. THE HOME FEATURES NEWER CUSTOM FAUX WOOD BLINDS, ELEGANT WOOD LIKE PORCELAIN TILE, LARGE BASEBOARDS, NEWER FANS, NEWER SINKS & ALL NEWER PAINT THROUGHOUT. THE MASTER SUITE HAS NEWE DUEL SINKS, A SEPERATE TUB/SHOWER, LARGE WALK IN CLOSET AND PRIVATE EXIT TO OUTDOOR PATIO. THIS HUGE, N/S CORNER LOT HAS A RESORT STYLE BACKYARD WITH A SPARKLING REFURBISHED POOL, EXTENDED PATIO, FIRE PIT, GRASS AREA AND LOTS OF NEW PATIO FURNITURE TO ENJOY THE GORGEOUS SUNSETS. EXCELLENT LOCATION NEAR 2 SCHOOLS, GROCERY, SHOPPING, RESTAURANTS, WORLD CLASS GOLF, MAYO HOSPITAL, PARKS WITH PLAY EQUIPMENT, TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS, VOLLEYBALL AND GREENBELTS. List Price is for March 27th, 2020-December 1, 2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7233 E FLEDGLING Drive have any available units?
7233 E FLEDGLING Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7233 E FLEDGLING Drive have?
Some of 7233 E FLEDGLING Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7233 E FLEDGLING Drive currently offering any rent specials?
7233 E FLEDGLING Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7233 E FLEDGLING Drive pet-friendly?
No, 7233 E FLEDGLING Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7233 E FLEDGLING Drive offer parking?
Yes, 7233 E FLEDGLING Drive does offer parking.
Does 7233 E FLEDGLING Drive have units with washers and dryers?
No, 7233 E FLEDGLING Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7233 E FLEDGLING Drive have a pool?
Yes, 7233 E FLEDGLING Drive has a pool.
Does 7233 E FLEDGLING Drive have accessible units?
No, 7233 E FLEDGLING Drive does not have accessible units.
Does 7233 E FLEDGLING Drive have units with dishwashers?
Yes, 7233 E FLEDGLING Drive has units with dishwashers.
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