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Scottsdale, AZ
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7131 N VIA DE AMIGOS --
Last updated June 25 2019 at 2:15 AM

7131 N VIA DE AMIGOS --

7131 North via De Amigos · No Longer Available
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Location

7131 North via De Amigos, Scottsdale, AZ 85258
Paseo Village

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
***SUCH A NICE HOUSE***CENTER SUBDIVISION LOT POSITION, EXCELLENT GREATROOM FOORPLAN, COMPLETELY UPDATED. CENTERPIECE GOURMET ISLAND KITCHEN, UPGRADED CABINETS, GRANITE COUNTERS, NEUTRAL WOOD-TILE FLOORS, FRENCH DOORS, WALL ACCENTS, PROFESSIONALLY LANDSCAPED DESERT AND SYNTHETIC GRASS, SIZABLE COVERED PATIO FOR BBQ AND RELAXATION. SPARKLING PLAY POOL WITH PEBBLE FINISH AND NOCHE TRAVERTINE DECK. THIS IS THE PERFECT LOCK N' LEAVE OR STAY AND PLAY TURN-KEY HOME. FRESH PAINT, NICE MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET. ALL THE GOODNESS YOU WOULD WANT IN THE HOME YOUR LOOKING FOR. WALK, JOG, BIKE ON THE GREENBELT TO PARKS AND LAKES...IT JUST DOESN'T GET ANY BETTER THAN VIA DE AMIGOS! EASY TO SHOW AND READY TO GO!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7131 N VIA DE AMIGOS -- have any available units?
7131 N VIA DE AMIGOS -- doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7131 N VIA DE AMIGOS -- have?
Some of 7131 N VIA DE AMIGOS --'s amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7131 N VIA DE AMIGOS -- currently offering any rent specials?
7131 N VIA DE AMIGOS -- is not currently offering any rent specials.
Is 7131 N VIA DE AMIGOS -- pet-friendly?
No, 7131 N VIA DE AMIGOS -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7131 N VIA DE AMIGOS -- offer parking?
Yes, 7131 N VIA DE AMIGOS -- offers parking.
Does 7131 N VIA DE AMIGOS -- have units with washers and dryers?
No, 7131 N VIA DE AMIGOS -- does not offer units with in unit laundry.
Does 7131 N VIA DE AMIGOS -- have a pool?
Yes, 7131 N VIA DE AMIGOS -- has a pool.
Does 7131 N VIA DE AMIGOS -- have accessible units?
No, 7131 N VIA DE AMIGOS -- does not have accessible units.
Does 7131 N VIA DE AMIGOS -- have units with dishwashers?
Yes, 7131 N VIA DE AMIGOS -- has units with dishwashers.
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