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Scottsdale, AZ
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35848 N 87TH Way
Last updated April 17 2020 at 10:08 AM

35848 N 87TH Way

35848 North 87th Way · No Longer Available
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Location

35848 North 87th Way, Scottsdale, AZ 85266

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 35848 N 87TH Way have any available units?
35848 N 87TH Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 35848 N 87TH Way have?
Some of 35848 N 87TH Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 35848 N 87TH Way currently offering any rent specials?
35848 N 87TH Way is not currently offering any rent specials.
Is 35848 N 87TH Way pet-friendly?
No, 35848 N 87TH Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 35848 N 87TH Way offer parking?
Yes, 35848 N 87TH Way offers parking.
Does 35848 N 87TH Way have units with washers and dryers?
No, 35848 N 87TH Way does not offer units with in unit laundry.
Does 35848 N 87TH Way have a pool?
Yes, 35848 N 87TH Way has a pool.
Does 35848 N 87TH Way have accessible units?
No, 35848 N 87TH Way does not have accessible units.
Does 35848 N 87TH Way have units with dishwashers?
Yes, 35848 N 87TH Way has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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