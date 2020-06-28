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3502 N Supai Way
Last updated October 1 2019 at 10:35 AM

3502 N Supai Way

3502 North Supai Way · No Longer Available
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Location

3502 North Supai Way, Scottsdale, AZ 85251

Amenities

granite counters
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
granite counters
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
3502 N Supai Way Available 10/14/19 LARGE 4BR - 2BA HOUSE - NEWLY REMODEDLED CERAMIC TILE THROUGHOUT - OPEN HOUSE COMING SOON - AVAILABLE 10/14/2019
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OLD TOWN SCOTTSDALE
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LARGE FOUR (4) BEDROOM TWO (2) BATHROOM HOUSE - NEWLY REMODELED WITH CERAMIC TILE THROUGHOUT, GRANITE, BREAKFAST BAR, VERY LARGE OPEN FLOOR PLAN - THIS PROPERTY IS IN EXCELLENT CONDITION -- MUST SEE

***PROPERTY LIKE THIS WON'T TAKE LONG TO RENT***

LOCATED NEAR INDIAN SCHOOL AND SCOTTSDALE ROAD AT: 3502 N. SUPAI

TEXT MICHAEL AT 602-619-3035 OR OR JAMES AT 480-593-7420

APPLY ONLINE: EXPRESSCO.APPFOLIO.COM/LISTINGS

PROFESSIONALLY MANAGED BY EXPRESS COMPANIES, MICHAEL SENFTNER DESIGNATED BROKER

(RLNE5166375)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3502 N Supai Way have any available units?
3502 N Supai Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
Is 3502 N Supai Way currently offering any rent specials?
3502 N Supai Way is not currently offering any rent specials.
Is 3502 N Supai Way pet-friendly?
Yes, 3502 N Supai Way is pet friendly.
Does 3502 N Supai Way offer parking?
No, 3502 N Supai Way does not offer parking.
Does 3502 N Supai Way have units with washers and dryers?
No, 3502 N Supai Way does not offer units with in unit laundry.
Does 3502 N Supai Way have a pool?
No, 3502 N Supai Way does not have a pool.
Does 3502 N Supai Way have accessible units?
No, 3502 N Supai Way does not have accessible units.
Does 3502 N Supai Way have units with dishwashers?
No, 3502 N Supai Way does not have units with dishwashers.
Does 3502 N Supai Way have units with air conditioning?
No, 3502 N Supai Way does not have units with air conditioning.
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