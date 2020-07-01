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Scottsdale, AZ
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20629 N 74TH Way
Last updated November 18 2019 at 6:00 AM

20629 N 74TH Way

20629 North 74th Way · No Longer Available
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Location

20629 North 74th Way, Scottsdale, AZ 85255
Greyhawk

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20629 N 74TH Way have any available units?
20629 N 74TH Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 20629 N 74TH Way have?
Some of 20629 N 74TH Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20629 N 74TH Way currently offering any rent specials?
20629 N 74TH Way is not currently offering any rent specials.
Is 20629 N 74TH Way pet-friendly?
Yes, 20629 N 74TH Way is pet friendly.
Does 20629 N 74TH Way offer parking?
Yes, 20629 N 74TH Way offers parking.
Does 20629 N 74TH Way have units with washers and dryers?
Yes, 20629 N 74TH Way offers units with in unit laundry.
Does 20629 N 74TH Way have a pool?
Yes, 20629 N 74TH Way has a pool.
Does 20629 N 74TH Way have accessible units?
No, 20629 N 74TH Way does not have accessible units.
Does 20629 N 74TH Way have units with dishwashers?
Yes, 20629 N 74TH Way has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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