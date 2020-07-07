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17360 N 96TH Way
Last updated November 23 2019 at 8:15 AM

17360 N 96TH Way

17360 North 96th Way · No Longer Available
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Location

17360 North 96th Way, Scottsdale, AZ 85255
State Plat No. 29

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17360 N 96TH Way have any available units?
17360 N 96TH Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 17360 N 96TH Way have?
Some of 17360 N 96TH Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17360 N 96TH Way currently offering any rent specials?
17360 N 96TH Way is not currently offering any rent specials.
Is 17360 N 96TH Way pet-friendly?
No, 17360 N 96TH Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 17360 N 96TH Way offer parking?
Yes, 17360 N 96TH Way offers parking.
Does 17360 N 96TH Way have units with washers and dryers?
No, 17360 N 96TH Way does not offer units with in unit laundry.
Does 17360 N 96TH Way have a pool?
No, 17360 N 96TH Way does not have a pool.
Does 17360 N 96TH Way have accessible units?
No, 17360 N 96TH Way does not have accessible units.
Does 17360 N 96TH Way have units with dishwashers?
Yes, 17360 N 96TH Way has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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