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Scottsdale, AZ
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14924 N 94TH Place
Last updated May 24 2020 at 10:45 PM

14924 N 94TH Place

14924 North 94th Place · No Longer Available
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Location

14924 North 94th Place, Scottsdale, AZ 85260

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
garage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
****AMAZING LOCATION!****SINGLE LEVEL 4 BEDROOM 2 BATHROOM HOME WITH A SPLIT, LIGHT AND BRIGHT OPEN FLOORPLAN. KITCHEN HAS GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, COOKTOP IS HIGH END INDUCTION BASED, INSTANT HOT WATER DISPOSAL AT KITCHEN SINK. THE KITCHEN IS OPEN TO THE FAMILY ROOM/GREAT ROOM. BEAUTIFUL BACKYARD WITH AN EXTENSIVE PAVER PATIO AREA. 2 CAR GARAGE WITH CABINETS, 2 FLAT SCREEN TVS 55'' AND 46'' ARE FOR TENANT'S USE. WATERSOFTENER and VAULTED CEILINGS, WALKING DISTANCE TO SAFEWAY AND OTHER SHOPPING/DINING AND WALKING/BIKING PATHS! WASHER/DRYER/REFRIGERATOR ARE INCLUDED FOR TENANT'S USE. ****NEW 18'' TILE IS BEING INSTALLED IN THE FAMILY ROOM, WALKWAY TO MASTER AND MASTER BATHROOM.***4 NEW CEILING FANS AND LIGHT FIXTURES! RENT INCLUDES LANDSCAPING!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14924 N 94TH Place have any available units?
14924 N 94TH Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 14924 N 94TH Place have?
Some of 14924 N 94TH Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14924 N 94TH Place currently offering any rent specials?
14924 N 94TH Place is not currently offering any rent specials.
Is 14924 N 94TH Place pet-friendly?
No, 14924 N 94TH Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 14924 N 94TH Place offer parking?
Yes, 14924 N 94TH Place offers parking.
Does 14924 N 94TH Place have units with washers and dryers?
Yes, 14924 N 94TH Place offers units with in unit laundry.
Does 14924 N 94TH Place have a pool?
No, 14924 N 94TH Place does not have a pool.
Does 14924 N 94TH Place have accessible units?
No, 14924 N 94TH Place does not have accessible units.
Does 14924 N 94TH Place have units with dishwashers?
Yes, 14924 N 94TH Place has units with dishwashers.
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