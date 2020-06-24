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Scottsdale, AZ
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13513 East Cannon Drive
Last updated March 26 2019 at 5:13 AM

13513 East Cannon Drive

13513 E Cannon Dr · No Longer Available
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Location

13513 E Cannon Dr, Scottsdale, AZ 85259

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13513 East Cannon Drive have any available units?
13513 East Cannon Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 13513 East Cannon Drive have?
Some of 13513 East Cannon Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13513 East Cannon Drive currently offering any rent specials?
13513 East Cannon Drive is not currently offering any rent specials.
Is 13513 East Cannon Drive pet-friendly?
Yes, 13513 East Cannon Drive is pet friendly.
Does 13513 East Cannon Drive offer parking?
Yes, 13513 East Cannon Drive offers parking.
Does 13513 East Cannon Drive have units with washers and dryers?
No, 13513 East Cannon Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 13513 East Cannon Drive have a pool?
Yes, 13513 East Cannon Drive has a pool.
Does 13513 East Cannon Drive have accessible units?
No, 13513 East Cannon Drive does not have accessible units.
Does 13513 East Cannon Drive have units with dishwashers?
Yes, 13513 East Cannon Drive has units with dishwashers.
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