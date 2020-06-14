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11095 E HONEY MESQUITE Drive
Last updated April 3 2020 at 1:55 PM

11095 E HONEY MESQUITE Drive

11095 East Honey Mesquite Drive · (602) 576-0011
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Location

11095 East Honey Mesquite Drive, Scottsdale, AZ 85262
Desert Mountain

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$7,500

Click to see floorplan

2 Bed · 3 Bath · 3397 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
pool
hot tub
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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BRIGHT, OPEN SPLIT FLOOR PLAN WITH NEW BERBER CARPET THROUGHOUT. THREE FIREPLACES, GRANITE TILE & COUNTERS IN KITCHEN. IN-GROUND SPA AND BOULDER WATER FEATURE FALL INTO BEAUTIFUL PEBBLE-TEC POOL. ELEVATED LOT WITH TERRIFIC VIEWS OF THE VALLEY, MOUNTAINS, SUNSETS & LIGHTS!! THIS IS A SHORT TERM LISTING.DESERT MOUNTAIN AMENITIES FOR MEMBERS ONLY. $7500/2650/450 NOV-APR. $6000/2150/360 MAY,OCT. $4500/1650/275 JUNE-SEPT. Gas and/or electric caps will apply. Beds: 2 Kings. For non DM property owners or residents, leases must be 30 days or longer.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11095 E HONEY MESQUITE Drive have any available units?
11095 E HONEY MESQUITE Drive has a unit available for $7,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 11095 E HONEY MESQUITE Drive have?
Some of 11095 E HONEY MESQUITE Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11095 E HONEY MESQUITE Drive currently offering any rent specials?
11095 E HONEY MESQUITE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 11095 E HONEY MESQUITE Drive pet-friendly?
No, 11095 E HONEY MESQUITE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 11095 E HONEY MESQUITE Drive offer parking?
Yes, 11095 E HONEY MESQUITE Drive does offer parking.
Does 11095 E HONEY MESQUITE Drive have units with washers and dryers?
No, 11095 E HONEY MESQUITE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 11095 E HONEY MESQUITE Drive have a pool?
Yes, 11095 E HONEY MESQUITE Drive has a pool.
Does 11095 E HONEY MESQUITE Drive have accessible units?
No, 11095 E HONEY MESQUITE Drive does not have accessible units.
Does 11095 E HONEY MESQUITE Drive have units with dishwashers?
Yes, 11095 E HONEY MESQUITE Drive has units with dishwashers.
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